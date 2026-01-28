Carnaval 2026: Bonequeiros terão desafio duplo no próximo dia 7

Além da tradicional corrida de gigantes, que acontece todo ano, uma disputa com obstáculos vai ganhar as ladeiras da Marim dos Caetés

Desfile de Bonecos Gigantes pelas ruas de Olinda na terca feira de Carnaval. ( Allan Torres/ARQUIVO/DP.)

Dois desafios para os bonecos gigantes vão acontecer no último sábado (7) antes do carnaval, em Olinda. Pela manhã, das 9h às 12h, acontece o evento Red Bull Corrida dos Gigantes, uma competição inédita que traz um novo conceito. Já a partir das 12h, ocorre a tradicional corrida, realizada pela Prefeitura de Olinda, mantendo o formato clássico já conhecido pelo público.

A prova promovida pela Red Bull apresenta um formato inovador, que combina cultura popular, esporte e performance em um circuito especialmente desenhado para desafiar os bonequeiros e seus gigantes.

Ela é estruturada como uma corrida com obstáculos inspirados em elementos regionais. "O vencedor não é necessariamente quem cruza a linha de chegada primeiro, mas sim quem apresenta a melhor performance geral, considerando criatividade, performance sob os obstáculos regionais e tempo", explica a organização.

O evento acontece em um sprint explosivo de aproximadamente 220 metros, cerca de metade da corrida tradicional, com largada na Praça Laura Nigro (próximo ao Mercado da Ribeira), passando pela Rua de São Bento e chegada na Prefeitura de Olinda.

Durante o trajeto, os participantes enfrentam obstáculos temáticos inspirados em elementos regionais, que exigem técnica, controle e criatividade para conduzir os bonecos. Entre eles estão a rampa dos tubarões de Pernambuco, a gangorra me segura senão eu caio e "o maior obstáculo em linha reta".

Todos os participantes serão escolhidos por meio de convite do curador do evento. A disputa acontece de forma individual, nas categorias feminina e masculina, onde os concorrentes vão enfrentar uma mesma ladeira, um por vez.

Todos serão avaliados individualmente, respeitando peso mínimo e máximo, conforme regulamento.

A curadoria é assinada por Ubiratan José de Albuquerque Figueira, o Tam, referência nos bonecos gigantes e atuante nas ladeiras de Olinda há mais de 20 anos.

“As expectativas são as melhores. Estamos focados em alinhar todos os detalhes técnicos e de conteúdo para garantir que o evento seja um marco. Os foliões já estão na expectativa dessa novidade com esses desafios que os bonequeiros terão que enfrentar. Com certeza esse marco enriquecerá a nossa cultura”, conta Tam.

A avaliação ficará a cargo de um júri formado por Valderlon Correia da Silva (Derlan), artista plástico e especialista em estandartes e adereços carnavalescos; Gustavo Henrique Viana da Silva, artista plástico com três décadas de trajetória e múltiplos títulos no Baile Municipal do Recife; e Carol Maloca, humorista e criadora de conteúdo pernambucana.

TRADICIONAL

Após a nova disputa, os bonequeiros voltam para as ladeiras porque, a partir das 12h, partindo do Mercado da Ribeira, ocorre a tradicional Corrida dos Bonecos Gigantes, realizada pela Prefeitura de Olinda, mantendo o formato clássico.

Nesta prova, não há obstáculos e o critério de vitória segue o modelo tradicional: vence quem chega primeiro ao final do trajeto.

