Britney no Rio? Produção comenta sobre possível cantora em Copacabana

Nos últimos dois anos, Madonna e Lady Gaga estiveram à frente dos shows que movimentaram o Brasil e Copacabana.

Cantora lançou recentemente o disco Glory. Foto: Britney Spears/Divulgação ()

Rumores de que Britney Spears seria a atração a ser confirmada no projeto Todo Mundo No Rio, com shows em Copacabana, foram desmentidos pela produção do evento.

Em comunicado enviado ao Estadão, a assessoria de imprensa do projeto negou qualquer negociação com a cantora. O Todo Mundo No Rio ainda declarou que todas as informações de próximos artistas a se apresentarem em Copacabana serão divulgadas nos canais oficiais.

“O projeto Todo Mundo no Rio esclarece que são incorretas as informações recentes publicadas por alguns veículos de imprensa a respeito do evento”, inicia o comunicado.

“Neste momento, não há qualquer negociação em curso com a artista mencionada nas reportagens. O projeto reforça que todas as informações oficiais relacionadas à programação, atrações e demais detalhes serão comunicadas exclusivamente por seus canais oficiais, no momento oportuno.”

Nos últimos dois anos, Madonna e Lady Gaga estiveram à frente dos shows que movimentaram o Brasil e Copacabana. Além de Britney, Shakira ainda foi especulada como próxima artista a participar do Todo Mundo No Rio, em especial, após postagem do prefeito Eduardo Paes. À época, a assessoria declarou “que não comenta sobre especulações ou sobre possíveis negociações em andamento”.

