Arena GO Recife oferece orientação profissional na Feira de Empregabilidade do Grau Técnico

A iniciativa é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio das secretarias de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia e de Trabalho e Qualificação Profissional

Arena GO abre calendário 2026 em feira de empregabilidade (Divulgação/PCR)

A Arena GO Recife inicia sua programação de 2026 nesta quarta-feira (28) com participação na Feira de Empregabilidade do Grau Técnico e Profissionalizante, no Centro do Recife. A ação será realizada na Avenida Conde da Boa Vista, nº 1234, e oferece serviços gratuitos voltados à orientação profissional, qualificação e acesso ao mercado de trabalho.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio das secretarias de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia e de Trabalho e Qualificação Profissional, e integra diferentes serviços públicos em um único espaço, com foco na inserção produtiva da população.

Das 9h às 13h, o público terá acesso a atendimentos da Agência de Emprego do Recife, poderá se cadastrar na plataforma GO Recife e buscar orientações na Sala do Empreendedor. Também serão realizados encaminhamentos para vagas de emprego, estágios e programas de aprendizagem profissional. A ação conta com a participação de instituições como CIEE, IEL, ABRE, Rede Cidadã e Instituto da Oportunidade Social (IOS).

No período da tarde, das 15h às 16h, a programação inclui a palestra “Marketing do Futuro Recife”, que discute tendências do mercado, inovação, transformação digital e as competências exigidas no cenário profissional atual.

A Arena GO Recife tem como proposta aproximar políticas públicas da população, conectando trabalhadores, estudantes e empreendedores a oportunidades de emprego, formação e desenvolvimento profissional ao longo de 2026.