IPTU 2026: Recife disponibiliza emissão de guia pelo WhatsApp

Secretaria de Finanças habilitou função de solicitar a guia de pagamento do IPTU 2026 pelo WhatsApp. Documentos também estão disponíveis na plataforma Conecta Recife e pelo portal Recife em Dia

Os 362.538 boletos lançados pela prefeitura do Recife também estão disponíveis no Portal Recife em Dia (recifeemdia.recife.pe.gov.br) e na plataforma Conecta Recife (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Finanças do Recife liberou o novo serviço de emissão de boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 pelo WhatsApp. Para obter o documento, o contribuinte pode iniciar a conversa por meio do número oficial da pasta: (81) 3355-9025 para receber a guia de pagamento.

O calendário oficial do pagamento do IPTU 2026 e os 362.538 boletos lançados pela prefeitura do Recife também estão disponíveis no Portal Recife em Dia (recifeemdia.recife.pe.gov.br) e na plataforma Conecta Recife. A cota única e a primeira parcela vencem no dia 10 de fevereiro. O parcelamento continua em dez vezes, sempre com vencimento no dia 10 de cada mês.

“Inovar nos canais de atendimento é colocar o cidadão no centro da gestão. A emissão do boleto do IPTU pelo WhatsApp torna o acesso ao serviço mais rápido, simples e seguro, reduz burocracia e dá mais autonomia ao contribuinte, que pode resolver tudo pelo celular, no momento que for mais conveniente. É mais eficiência para a Prefeitura e mais comodidade para quem vive no Recife. Vale ressaltar que a distribuição dos carnês físicos nos imóveis segue ocorrendo normalmente”, afirmou o secretário executivo de Tributação da Secretaria de Finanças do Recife, João Marcelo Araújo.

WhatsApp

Ao iniciar a conversa no WhatsApp da Secretaria: (81) 3355-9025, o sistema disponibiliza as opções de serviços disponíveis. Em seguida, o contribuinte deve selecionar “Emissão de boletos” e depois a opção de atendimento para o seu “Imóvel”.

Depois, será solicitado o código sequencial imobiliário, composto por sete dígitos. O sistema vai localizar o débito disponível para emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM). O IPTU 2026 se encaixa em débitos administrativos.

Após o início do atendimento, o contribuinte deve escolher entre as duas opções de pagamento, que pode ser a cota única, selecionando pagar “Todas” as parcelas ou “Escolher parcelas” que quer realizar o pagamento. Os boletos são gerados automaticamente a partir de um link enviado na conversa.

Por meio do WhatsApp, além de obter o boleto do IPTU 2026 e suas respectivas parcelas, o contribuinte também pode consultar débitos, solicitar a adesão a novos parcelamentos, emitir certidões, realizar a abertura e acompanhamento de processos tributários, além de ter acesso a orientações sobre o uso do Emissor Nacional para emissão da Nota Fiscal de Serviços - eletrônica (NFS-e).

Recife em Dia

Para acessar o boleto no Portal Recife em Dia, digite o endereço recifeemdia.recife.pe.gov.br e clique no ícone “IPTU 2026”, na área “Acesso Rápido”, na página inicial do portal. Em seguida, insira o sequencial do imóvel e valide o acesso digitando os caracteres que aparecem na tela. O próximo passo é escolher o pagamento à vista (único DAM) ou emitir a primeira parcela do pagamento em dez vezes. Também é possível gerar todos os boletos do parcelamento.

Pagamento em Pix

As pessoas que quiserem pagar utilizando o PIX não precisam gerar o boleto. Basta clicar direto na opção de gerar o código PIX. Na página inicial do Portal Recife em Dia, também está disponível um banner do IPTU 2026, que dá acesso à área de emissão de boletos.



Conecta Recife

Para emitir o boleto a partir do aplicativo Conecta Recife será necessário baixar o aplicativo para smartphones, que está disponível nas lojas de aplicativos Play Store (Android) e Apple Store (IOS). Ao abrir, é possível acessar o boleto das seguintes formas:

1 - Na área de Destaques, o contribuinte deve acessar o ícone “IPTU 2026”. A opção leva para cairá para a área onde deverá digitar o sequencial do imóvel e emitir os boletos.

2 - Tocar no botão “Imóveis”, escolher a opção “IPTU e Taxa de Limpeza” e depois selecionar o botão “Pagar IPTU de 2026”. Se o imóvel estiver em seu nome, ao logar no aplicativo, ele já vai identificá-lo.

Caso não esteja, o contribuinte deve digitar o sequencial do imóvel e clicar em Consultar. Logo em seguida, o usuário deve clicar na aba Extrato de Débitos e Boletos de Pagamento e depois escolher o pagamento parcelado ou em conta única (todas as parcelas em um único documento).

Ao gerar o boleto, além de baixar o documento em PDF, é possível copiar o código numérico, copiar o código PIX ou exibir o código PIX.

3 - Digitar o termo “IPTU” na aba de pesquisa, tocar em “Pagar IPTU de 2026” e, em seguida, “Acessar Serviço”. Você cairá na área para digitar o sequencial do imóvel e emitir os boletos.

Apesar das diversas formas de acessar o boleto, o documento é o mesmo, gerado com código de barras e QR Code para pagamentos via PIX. Também é possível pagar presencialmente nas redes credenciadas e lotéricas.

Os boletos do IPTU 2026 de todos os imóveis adimplentes já aparecem com o abatimento de 5% no valor total, portanto, esse é o valor que será parcelado, caso o contribuinte opte pelo pagamento em dez vezes. Serão concedidos mais 5% de desconto na opção de pagamento em cota única, totalizando 10%. Já as pessoas que tiverem quaisquer pendências junto à Prefeitura terão direito a descontos apenas pagando em cota única (5%).

