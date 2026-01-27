Grupo criminoso se envolve em acidente logo após assalto no Grande Recife

Um dos suspeitos acabou sendo detido pela Polícia Militar e levado para a Delegacia de Boa Viagem

Assalto em Piedade acabou em acidente (Foto: Reprodução)

Um grupo formado por quatro homens que assaltou uma aluna de uma academia no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na tarde desta terça-feira (27), se envolveu em dois acidentes de trânsito no Recife. Os integrantes estavam fugindo quando acabaram perdendo o controle dos veículos.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos chegam em frente a uma academia em um carro de cor prata e abordam a vítima. Em seguida, eles retiram a mulher de um Renault Sandero branco e levam o carro. Eles também roubaram uma motocicleta que estava estacionada.

Após o assalto, o grupo seguiu em direção ao bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O suspeito que conduzia a motocicleta caiu do veículo em Setúbal e foi localizado e detido por policiais militares. Pouco depois, os outros suspeitos, que estavam no carro roubado, se envolveram em uma colisão na Avenida Boa Viagem. Eles abandonaram o veículo e fugiram do local.

Segundo a Polícia Militar, os dois veículos foram recuperados. O suspeito detido foi encaminhado à Delegacia de Boa Viagem. Inicialmente, ele informou aos policiais que seria menor de idade, mas foi constatado que o homem tem 18 anos. A Polícia Civil deve investigar o caso para identificar e localizar os demais envolvidos.

