Após reclamar de cobrança "indevida", cliente esfaqueia funcionário de operadora de celular e é preso
O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (14), na Rua dos Correios, no Centro de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Cliente reclamava de cobranças indevidas na conta
Publicado: 14/01/2026 às 14:11
Cliente é preso após esfaquear funcionário de loja da TIM em Carpina (Reprodução/Redes Sociais)
Um funcionário de uma loja de uma operadora de telefonia móvel foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser esfaqueado por um cliente na manhã desta quarta-feira (14), na Rua dos Correios, no Centro de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Imagens mostram o momento em que o autor, um idoso de 65 anos, é colocado na viatura da Polícia Militar de Pernambuco.
Segundo informações da Polícia Civil, o autor do ataque, identificado como Manoel, teria ido até o estabelecimento após se irritar com cobranças que considerava indevidas em sua linha de celular. Ainda de acordo com a polícia, ele se armou com uma faca e se dirigiu à loja de forma intencional.
No local, Manoel atacou o funcionário Carlos André, apontado por ele como responsável pelas cobranças. A vítima foi socorrida e levada, inicialmente, para a Unidade Mista de Carpina e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para um hospital no Recife.
O suspeito foi conduzido à delegacia do município e autuado por tentativa de homicídio. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias e confirmar a motivação do crime.