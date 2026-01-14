Perseguição termina em troca de tiros e morte de suspeito de assalto no Agreste de Pernambuco

O caso aconteceu na noite desta terça-feira (13), em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco

Perseguição termina em troca de tiros e assaltante morto no Agreste de Pernambuco (Reprodução/GCM)

Um jovem de 19 anos morreu numa troca de tiros com a Guarda Civil de Santa Cruz do Capibaribe, na noite de terça-feira (13), em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. O conflito aconteceu após suspeitos roubarem uma motocicleta em Toritama, na mesma região, e serem perseguidos pela GCM.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, dois homens armados roubaram uma motocicleta Honda XRE em Toritama e fugiram em direção a Santa Cruz do Capibaribe.

Uma equipe da GCM se posicionou em uma rota de fuga e identificou a passagem dos suspeitos nas proximidades do bairro Oscarzão, em Santa Cruz do Capibaribe.

Ao tentar realizar a abordagem, os homens fugiram, dando início a uma perseguição que seguiu até o município de Taquaritinga do Norte, nas proximidades do distrito de Pão-de-Açúcar.

Segundo a Guarda Municipal, durante a fuga, os suspeitos perderam o controle da motocicleta e caíram. Em seguida, os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra a viatura da GCM. Houve revide e troca de tiros.

Um dos suspeitos conseguiu fugir, enquanto o outro foi atingido. Os guardas prestaram socorro e encaminharam o jovem a uma unidade hospitalar, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O suspeito foi identificado como Eduardo Silva Andrade, de 19 anos. De acordo com a Polícia Civil, ele possuía antecedentes criminais, inclusive por crimes de roubo.

Durante a ocorrência, foram apreendidos a arma de fogo utilizada pelos suspeitos e a motocicleta roubada, que pertence à vítima do assalto. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e localizar o segundo envolvido no crime.

