Quatro detidos após "guerra de torcidas" antes do clássico ficarão em liberdade e vão usar tornozeleiras

Quatro pessoas envolvidas nas agressões foram identificadas e presas no último domingos (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Os quatro detidos na “guerra de torcidas” registrada no domingo (25), antes do clássico entre Santa Cruz e Náutico, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, foram colocados em liberdade pela Justiça pernambucana e terão que usar tornozeleiras eletrônicas.

A confusão aconteceu na área do Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife, envolvendo torcedores do Santa e do Sport, que sequer entraria em campo naquela data.

Ela aconteceu horas antes do início do jogo, válido pelo campeonato pernambucano.

Segundo informações da Polícia Militar, ao menos três pessoas ficaram feridas no confronto.

Por meio de nota divulgada nesta terça (27), o Tribunal de Justiça de Pernambuco informou que a decisão foi tomada na audiência de custódia, realizada na segunda (26), na Central Especializada das Garantias da Capital.

Ainda segundo o TJPE, foi concedida liberdade provisória com monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Os envolvidos são: Andrew Muller Santos da Silva, Carlos Henrique Américo dos Santos, Jefferson Luiz da Silva dos Santos, também, e Gabriel Machado de Almeida.

O TJPE disse, ainda, que o Ministério Público de Pernambuco pediu pela liberdade provisória.