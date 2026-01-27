Falta de água; veja 41 localidades de 4 cidades que serão atingidas por manutenção no Grande Recife

Segundo a Compesa, a interrupção temporária do abastecimento irá começar a partir das 5h da quinta (29), com previsão de encerrar às 17h do mesmo dia.

Torneira fica sem água amanhã (Foto: Arquivo)

Quarenta e uma localidades de Olinda, Paulista, Igarassu e Abreu e Lima, no Grande Recife, ficarão sem água por 12 horas na quinta (29) por causa de um serviço de manutenção preventiva no Sistema Botafogo, da Companhia Pernambucana de saneamento (Compesa).

Segundo a Compesa, a interrupção temporária do abastecimento irá começar a partir das 5h da quinta, com previsão de encerrar às 17h do mesmo dia.

O retorno do abastecimento acontecerá de forma gradual, seguindo o calendário de cada área, disponibilizado no site da Compesa e no aplicativo da companhia da empresa.

Saiba quais os bairros que terão abastecimento de água interrompido nesta quinta:

Olinda

Aguazinha, Águas Compridas, Alto da Nação, Bairro Novo, Bonsucesso, Bultrins, Carmo, Casa Caiada, Comunidade V8, Fragoso, Guadalupe, Jardim Atlântico, Jardim Fragoso, Monte, Ouro Preto, Peixinhos, Rio Doce, Santa Tereza, Tabajara, Varadouro e Vila Popular.

Paulista

Arthur Lundgren II, Aurora Paulista, Jaguaribe, Janga, Jardim Paulista Baixo, Maranguape I, Mirueira, Nobre e Torres Galvão.

Abreu e Lima

Alto São Miguel, Caetés III, Fosfato, Inhamã e Planalto.

Igarassu

Agamenon Magalhães (parte), Bonfim, Cruz de Rebouças, Santa Luiza, Santa Maria e Triunfo.



A obra

Conforme a companhia, a obra tem o objetivo de garantir a segurança hídrica da Região Metropolitana Norte e preparar o complexo de abastecimento de água para o período de carnaval, garantindo a regularidade da distribuição dos principais focos de folia da região.

Durante a interrupção do abastecimento, serão realizadas o esvaziamento das tubulações de grande porte, instalação de bombas reservas, substituição de válvulas e implantação de novos componentes, ações fundamentais para aprimorar as condições operacionais das unidades.

Conforme a Compesa, a ação irá beneficiar 500 mil pessoas atendidas pelo Sistema Botafogo. A companhia orienta a população a reservar água e utilizar o recurso de forma consciente durante o período de interrupção.