Prefeito de Mossoró, no Rio Grande do Norte, é alvo de operação contra fraudes em licitações e desvio de recursos

Operação deflagrada pela Polícia Federal no Rio Grande do Norte visa desarticular um esquema criminoso voltado ao desvio de recursos públicos e fraudes em procedimentos licitatórios

Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró (Divulgação)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (27), uma operação no Rio Grande do Norte que visa desarticular um esquema criminoso voltado ao desvio de recursos públicos e fraudes em procedimentos licitatórios.

Segundo informações da TV Globo, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União), está entre os alvos da operação.

Durante a ação, realizada de forma conjunta com a Controladoria-Geral da União, estão sendo cumpridos 35 mandados de busca e apreensão, além da adoção de medidas cautelares e patrimoniais.

“As investigações apontam indícios de irregularidades em contratos de fornecimento de insumos para a rede pública de saúde, envolvendo empresas sediadas no Rio Grande do Norte que atuavam junto a administrações municipais de diversos estados. Auditorias identificaram falhas na execução contratual, incluindo indícios de não entrega de materiais, fornecimento inadequado e sobrepreço”, informou a PF em nota.

De acordo com a corporação, os investigados poderão responder por crimes relacionados a desvios de recursos públicos e fraudes em contratações administrativas.

