Suspeito de espancar cadela e ameaçar ex-companheira é preso em Olinda

Clebson Tavares dos Santos estava descumprindo uma medida protetiva e foi preso ao se apresentar em uma delegacia

Delegacia do Varadouro, em Olinda (Foto: Reprodução/Google Street View)

O homem flagrado em vídeo espancando uma cadela dentro de uma residência no bairro de Águas Compridas, em Olinda, se apresentou à Delegacia do Varadouro nesta sexta-feira (23), acompanhado de um advogado. De acordo com a Polícia Civil, Clebson Tavares dos Santos compareceu ao local para se entregar por outro crime, mas acabou preso em flagrante por descumprir uma medida protetiva em favor da ex-companheira.

As agressões contra o animal ocorreram na segunda-feira (19) e foram registradas em vídeo pela própria tutora da cadela, durante uma discussão com o agressor. Nas imagens, que circularam nas redes sociais, é possível ver a cadela, chamada Baronesa, sendo violentamente atacada.

Em um dos vídeos, o animal tenta se levantar, mas cai repetidas vezes. Em outra gravação, a cadela aparece imóvel no chão após as agressões.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou que foi vítima de violência doméstica ao longo do relacionamento e que o ex-companheiro já havia matado um filhote da cachorra com diversas agressões. Após o fim da relação, ela ficou com outro animal do casal, chamado Barão, mas passou a ser ameaçada de morte pelo homem caso levasse a cadela.

Além da acusação de maus-tratos contra animais, o Clebson também responde por violência doméstica e ameaças, havendo contra ele uma medida protetiva em vigor, que foi descumprida no momento em que se apresentou à delegacia.