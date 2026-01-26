Pátio São Pedro recebe segunda etapa do concurso de Porta Estandarte do Recife

Segunda etapa do Concurso de Porta-Estandarte (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

O Pátio de São Pedro recebeu na noite desta segunda-feira (26) a segunda etapa do concurso de Porta Estandarte, que reuniu concorrentes a Porta Estandarte, Porta Flabelo, Mestre Sala e Porta Bandeira. As evoluções são acompanhadas de grupos musicais e orquestras nos ritmos que ditam cada apresentação.

Os participantes chegam representando suas agremiações carnavalescas, como Boi, Maracatu de Baque Solto, Tribo Indígena e Caboclinhos passam pelo Pátio de São Pedro vestidos de tradição, cores e muita história.

Partes que integram a identidade cultural do Recife, as agremiações trazem no estandarte simbologias que resume a alma de cada uma delas sendo um privilégio ao brincante que tem a missão de carregá-lo.

O integrante do Clube Vassourinhas do Recife há cinco anos, Tomás Ricardo, comemorou o segundo lugar e relembrou a trajetória da agremiação. “Faço parte do Clube Vassourinhas do Recife há cinco anos, sendo quatro deles como porta estandarte. Para mim, é uma satisfação muito grande, um grande orgulho, representar essa agremiação centenária. Uma agremiação que, desde a sua fundação, teve em seu quadro de sócios ex-escravizados”, destaca.

Para Tomás, o clube é um patrimônio do estado. “É uma tradição que a gente vem mantendo e que representa a força da cidade do Recife, a nossa força popular. O nosso frevo também é muito conhecido, é muito famoso, considerado um dos hinos do carnaval brasileiro”, complementa.

Outra participante da segunda etapa do concurso é Camila Raiane, que participa desde criança do bloco carnavalesco lírico Utopia e Paixão. “Desde a fundação do bloco que eu sou desfilante, depois me tornei flabelista e também faço parte do coral. É uma experiência linda, única, lírica, poética e maravilhosa”, pontua.

A Prefeitura do Recife premia o primeiro e o segundo lugar com os valores de R$ 1.400,00 e R$ 1.800,00 na categoria Infantil, e R$ 1.800,00 e R$ 2.700,00 na categoria Adulto, respectivamente.

