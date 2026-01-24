Concursos de porta-estandarte acontece neste domingo (25) no Pátio de São Pedro

Representantes de diversas agremiações vão desfilar no evento que vai distribuir prêmios nas categorias infantil e adulto

Concurso de porta-estandarte ( SÈrgio Bernardo/PCR)

Dentro da programação oficial das prévias promovidas pela Prefeitura do Recife, o Pátio de São Pedro recebe, neste domingo (25), o concurso de melhor porta-estandarte. As apresentações começam a partir das 18h e, como de costume, é um espetáculo à parte do reinado de Momo que merece ser prestigiado.

O concurso premiará as categorias infantil e adulto.

Os participantes vão representar suas agremiações carnavalescas: Boi, Maracatu de Baque Solto, Tribo Indígena e Caboclinhos passam pelo Pátio de São Pedro vestidos de tradição, cores e muita história.

Partes que integram a identidade cultural do Recife, as agremiações trazem no estandarte simbologias que resume a alma de cada uma delas sendo um privilégio ao brincante que tem a missão de carregá-lo.

O primeiro e o segundo lugar serão premiados com os valores de R$ 1.400,00 e R$ 1.800,00 na categoria Infantil, e R$ 1.800,00 e R$ 2.700,00 na categoria Adulto, respectivamente.

