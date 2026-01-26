Carnaval 2026: detalhes da alegoria do Galo Gigante serão apresentados nesta segunda (26)

O multiartista Leopoldo Nóbrega irá apresentar às 14h30 desta segunda (26), os detalhes da alegoria do Galo Gigante, que irá reinar na Ponte Duarte Coelho durante o Carnaval 2026

Artistas confeccionam alegorias do Galo Gigante, no Recife (Divulgação )

Os detalhes da alegoria do Galo Gigante, que irá reinar na Ponte Duarte Coelho, na área central do Recife, serão apresentados nesta segunda-feira (26) pelo multiartista Leopoldo Nóbrega e pela designer Germana Xavier, mentores da alegoria.

A apresentação irá acontecer às 14h30, no estúdio Arte Plenna Multicultural. Este ano, o Galo Gigante terá como mensagem central “a arte como instrumento de cuidado e promoção da saúde mental”.

A ideia, segundo informações divulgadas pela Prefeitura do Recife, é destacar o trabalho desenvolvido no “atendimento a pessoas em sofrimento psíquico e em uso prejudicial de matéria, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, evidenciando a atuação integrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no Recife”.

Ainda conforme a gestão municipal, esse cuidado se materializa diretamente na própria construção da alegoria. Cerca de 200 usuários e usuários beneficiados pelas políticas públicas do Recife e instituições envolvidas participam da cocriação artística por meio de workshops de arteterapia com o multiartista Leopoldo Nóbrega e arteterapeutas.

Durante as oficinas, estão sendo confeccionados mosaicos de plástico, usados em partes do revestimento do traje de luxo do Galo Gigante.

A alegoria deste ano também prestará homenagem a referências fundamentais na história da saúde mental no Brasil, como a psiquiatra Nise da Silveira e o terapeuta ocupacional e artista Gonzaga Leal.

