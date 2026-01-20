Carnaval 2026: Galo Gigante do Recife vai alertar para importância da arte na saúde mental
Primeira informação sobre a alegoria gigante do galo, que ficará no carnaval 2026 na Ponte Duarte Coelho, no recife, foi divulgada, nesta terça (20), pela prefeitura
Publicado: 20/01/2026 às 11:09
Artistas confeccionam alegorias do Galo Gigante, no Recife (Divulgação )
Saiu, nesta terça (20), a primeira informação sobre um dos principais símbolos do Carnaval do Recife, o Galo Gigante da Ponte Duarte Coelho, no Centro.
Em 2026, a alegoria terá como mensagem central “a arte como instrumento de cuidado e promoção da saúde mental”.
A ideia, segundo informações divulgadas pela prefeitura, é destacar o trabalho desenvolvido no “atendimento a pessoas em sofrimento psíquico e em uso prejudicial de matéria, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, evidenciando a atuação integrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no Recife”.
Ainda segundo a prefeitura, esse cuidado se materializa diretamente na própria construção da alegoria.
Cerca de 200 usuários e usuários beneficiários pelas políticas públicas do Recife e instituições envolvidas participarão da cocriação artística por meio de workshops de arteterapia com o multiartista Leopoldo Nóbrega e arteterapeutas convidados a partir de quarta (21).
Serão confeccionados mosaicos de plástico, usados em partes do revestimento do traje de luxo do Galo Gigante.
As 10 oficinas serão ministradas sob a supervisão de Traços-Estudos em Arteterapia, instituição que promove, há duas décadas, formação no segmentos.
A prática terapêutica emprega criação artística através de suas mais variadas formas (pintura, dança, escrita, música, entre outras) para promover o bem-estar, autoconhecimento e mobilizar núcleos de saúde, sendo reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
A alegoria deste ano também prestará homenagem a referências fundamentais na história da saúde mental no Brasil, como a psiquiatra Nise da Silveira e o terapeuta ocupacional e artista Gonzaga Leal.
Artistas
A escultura do Galo é confeccionada pelo Atelier Escola Arte Plenna em parceria com o Instituto Leopoldo Nóbrega, que juntos promoveram convocatórias e seletivas para capacitação de produtores e artes de Pernambuco.
Os escritórios de arteterapia também contarão com a supervisão da Traços Estudos em Arteterapia. A construção simbólica e coletiva contará com a participação da Secretaria de Saúde do Recife, por meio da Coordenação da Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas; da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome; e da Província Franciscana Santo Antônio do Brasil, reforçando o compromisso intersetorial com um cuidado sensível, humanizado e em liberdade.