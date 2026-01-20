Carnaval 2026: Galo Gigante do Recife vai alertar para importância da arte na saúde mental

Primeira informação sobre a alegoria gigante do galo, que ficará no carnaval 2026 na Ponte Duarte Coelho, no recife, foi divulgada, nesta terça (20), pela prefeitura

Artistas confeccionam alegorias do Galo Gigante, no Recife (Divulgação )

Saiu, nesta terça (20), a primeira informação sobre um dos principais símbolos do Carnaval do Recife, o Galo Gigante da Ponte Duarte Coelho, no Centro.

Em 2026, a alegoria terá como mensagem central “a arte como instrumento de cuidado e promoção da saúde mental”.

A ideia, segundo informações divulgadas pela prefeitura, é destacar o trabalho desenvolvido no “atendimento a pessoas em sofrimento psíquico e em uso prejudicial de matéria, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, evidenciando a atuação integrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no Recife”.

Ainda segundo a prefeitura, esse cuidado se materializa diretamente na própria construção da alegoria.

Cerca de 200 usuários e usuários beneficiários pelas políticas públicas do Recife e instituições envolvidas participarão da cocriação artística por meio de workshops de arteterapia com o multiartista Leopoldo Nóbrega e arteterapeutas convidados a partir de quarta (21).

Serão confeccionados mosaicos de plástico, usados em partes do revestimento do traje de luxo do Galo Gigante.

As 10 oficinas serão ministradas sob a supervisão de Traços-Estudos em Arteterapia, instituição que promove, há duas décadas, formação no segmentos.

A prática terapêutica emprega criação artística através de suas mais variadas formas (pintura, dança, escrita, música, entre outras) para promover o bem-estar, autoconhecimento e mobilizar núcleos de saúde, sendo reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A alegoria deste ano também prestará homenagem a referências fundamentais na história da saúde mental no Brasil, como a psiquiatra Nise da Silveira e o terapeuta ocupacional e artista Gonzaga Leal.

A escultura do Galo é confeccionada pelo Atelier Escola Arte Plenna em parceria com o Instituto Leopoldo Nóbrega, que juntos promoveram convocatórias e seletivas para capacitação de produtores e artes de Pernambuco.

Os escritórios de arteterapia também contarão com a supervisão da Traços Estudos em Arteterapia. A construção simbólica e coletiva contará com a participação da Secretaria de Saúde do Recife, por meio da Coordenação da Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas; da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome; e da Província Franciscana Santo Antônio do Brasil, reforçando o compromisso intersetorial com um cuidado sensível, humanizado e em liberdade.