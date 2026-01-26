Ataque a tiros deixa dois feridos e um jovem morto em Macaparana, na Zona da Mata Norte
O ataque a tiros aconteceu no final da noite de sábado (24), no Loteamento Terra Prometida
Publicado: 26/01/2026 às 09:03
Polícia Civil investiga o caso (Polícia Civil/divulgação)
Um ataque a tiros deixou duas pessoas feridas e um homem morto na noite deste sábado (24), na estrada de acesso ao Loteamento Terra Prometida, no município de Macaparana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A vítima fatal foi identificada como Fábio José de Oliveira Filho, de 20 anos.
De acordo com a Polícia, o crime ocorreu no final da noite quando Fábio estava com amigos no local. Testemunhas informaram que três homens chegaram em um veículo modelo Celta, de cor prata, e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o grupo. Três jovens foram atingidos.
Uma das vítimas foi baleada na cabeça, recebeu os primeiros socorros em uma unidade de saúde do município e, devido à gravidade, foi transferida para um hospital no Recife. O segundo ferido foi atingido no tornozelo, recebeu atendimento médico e foi liberado.
Já Fábio foi alvejado nas costas. Ele ainda conseguiu fugir por um beco, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encontrado na manhã deste domingo (25).
A Polícia Militar esteve no local, realizou o isolamento da área e acionou o Instituto de Criminalística (IC) para a perícia. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.
Segundo informações repassadas pela Polícia, a motivação do crime pode estar relacionada a disputas entre facções criminosas que atuam na região. Os suspeitos fugiram após os disparos e, até o momento, não foram localizados.
A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso de “homicídio consumado” está sendo investigado pela Delegacia Seccional de Goiana. As diligências seguem até o esclarecimento da ocorrência.