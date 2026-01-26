Mulher é morta dentro de bar no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife

O crime aconteceu na noite de sábado (24), dentro de um bar, localizado no bairro da Charneca

Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)

Uma jovem de 19 anos, identificada como Paloma Micaelly Mendes de Souza, foi assassinada a tiros dentro de um bar na noite de sábado (24), no bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

Conforme à Polícia, a mulher estava em um bar quando homens armados se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Por conta da gravidade dos ferimentos, Paloma morreu no local antes da chegada do socorro. Os criminosos fugiram após cometer o crime.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para o trabalho de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência registrada como “homicídio consumado” está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). “As diligências seguem até o esclarecimento do caso”, destacou a corporação.