Mulher é morta dentro de bar no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife
O crime aconteceu na noite de sábado (24), dentro de um bar, localizado no bairro da Charneca
Publicado: 26/01/2026 às 08:47
Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)
Uma jovem de 19 anos, identificada como Paloma Micaelly Mendes de Souza, foi assassinada a tiros dentro de um bar na noite de sábado (24), no bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.
Conforme à Polícia, a mulher estava em um bar quando homens armados se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.
Por conta da gravidade dos ferimentos, Paloma morreu no local antes da chegada do socorro. Os criminosos fugiram após cometer o crime.
A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para o trabalho de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência registrada como “homicídio consumado” está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). “As diligências seguem até o esclarecimento do caso”, destacou a corporação.