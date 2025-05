Menina de seis anos morre atropelada por ônibus escolar em Macaparana

/Reprodução/Rede social

Uma menina de 6 anos morreu na manhã desta terça-feira (29) após ser atropelada por um ônibus escolar no distrito de Poço Comprido, em Macaparana, na Mata Norte de Pernambuco. O acidente aconteceu por volta das 9h, quando a criança tentava atravessar a rua sozinha.





De acordo com relatos de testemunhas, a menina, identificada como Maria Clara da Silva, teria surgido de forma repentina na frente do veículo. O motorista, que não foi identificado, tentou desviar, mas devido à curta distância, não conseguiu evitar o impacto. A vítima foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.





A Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente. Em nota oficial, a corporação destacou que as investigações seguem em andamento.