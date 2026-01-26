Quatro suspeitos de envolvimento na "guerra de torcidas" de Sport e Santa são presos em flagrante, diz SDS-PE

A informação foi divulgada na manhã desta segunda (26), por meio de nota, horas após o confronto registrado no Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife, entre integrantes das torcidas de Santa Cruz e Sport

Homem é agredido por torcedores do Santa Cruz. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Quatro suspeitos de envolvimento na “guerra de torcidas” do Sport e Santa Cruz, no domingo (25), foram presos em flagrante, segundo a secretaria de defesa Social (SDS-PE).

A informação foi divulgada na manhã desta segunda (26), por meio de nota, horas após o confronto registrado no Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife.



A briga aconteceu antes do jogo entre Santa e Náutico, no domingo, pelo campeonato Pernambucano 2026.

Ainda segundo a SDS-PE, as equipes da Polícia Militar usaram imagens da briga, divulgadas em grupos operacionais do Batalhão de Choque.

As equipes que atuavam no policiamento do jogo passaram a realizar abordagens preventivas nos acessos à Arena Pernambuco.

“Antes do término da partida, policiais do BPChoque, com apoio da inteligência, conseguiram reconhecer dois dos suspeitos pelas vestes utilizadas durante o confronto”, informou.

A SDS-PE disse, ainda, que outros dois envolvidos também foram identificados e localizados pouco tempo depois, totalizando quatro suspeitos conduzidos à Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva (DPRIE).

Em seguida, eles foram encaminhados à Central de Plantões da Capital (CEPLANC), onde foram autuados em flagrante delito por Associação Criminosa, Lesão Corporal, Provocação de Tumulto e Dano Qualificado.

Perfil

A SDS-PE disse também que os suspeitos, com idades de 19, 21, 21 e 23 anos, permanecem à disposição da Justiça e serão apresentados em audiência de custódia. As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva.

Como foi

O confronto no TI do Barro, que aconteceu na manhã do domingo, foi registrado pela Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 12º Batalhão da Polícia Militar, que atuava no terminal no momento da ocorrência.

Diante da situação, o efetivo solicitou apoio de guarnições táticas, como o GATI e o motopatrulhamento.

Os envolvidos se dispersaram em diversas direções. A ocorrência danos ao patrimônio.

Efetivo

A operação de segurança da partida contou com 626 policiais militares. Desse total, 117 atuaram na área interna da Arena Pernambuco, com efetivo do Batalhão de Choque e da Companhia Independente de Policiamento com Cães.

A área externa e as principais vias de acesso foram cobertas por 509 policiais, sob coordenação do 20º Batalhão.

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), Regimento de Polícia Montada (RPMon) e Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto) também fizeram parte da operação.

As estações do metrô e terminais integrados de passageiros receberam guarnições da PMPE que fizeram o patrulhamento motorizado, visando inibir a ação de vândalos. Toda operação policial foi monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

