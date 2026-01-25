PM mata suspeito de tráfico de drogas na Zona Norte do Recife

Corporação informou ter apreendido uma arma de fogo calibre 9 mm com dois carregadores, munição, balança de precisão e drogas

Policiais carregam o corpo de homem baleado. (Foto: Reprodução)

Policiais do 11º Batalhão (BPM) mataram um suspeito de tráfico de drogas na comunidade do Alto Treze de Maio, no bairro de Vasco da Gama, Zona Oeste do Recife, no sábado (24). Segundo a corporação, a equipe fazia rondas no local, momento em que o homem efetuou disparos.

A PM estava no local após ser acionada por populares, que alertaram sobre a ocorrência de tráfico de drogas na comunidade. O ferido foi socorrido a uma unidade hospitalar, onde faleceu. Vídeos mostram os policiais suspendendo o homem pelos braços e pernas e levando a uma viatura para socorro.

Um segundo suspeito conseguiu fugir. A PM informou ter apreendido na ação uma arma de fogo calibre 9 mm com dois carregadores, munição, balança de precisão e drogas.

A Polícia Civil confirmou que registrou a ocorrência de morte por intervenção legal de agente do Estado. A investigação ficará sob responsabilidade da 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH).

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) instaurou procedimento preliminar para acompanhar o inquérito e verificar eventual repercussão administrativa dos fatos.

Segundo a corregedoria, o procedimento segue protocolo estabelecido, segundo o qual "todos os casos com intervenção policial da qual ocorra lesão ou morte geram abertura de inquérito policial e investigação preliminar na corregedoria".