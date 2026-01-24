Mulher espancada por grupo no Cabo não corre risco de morte, afirma prefeitura

Mulher foi retirada do local puxada pelos cabelos. (Foto: Reprodução)

A mulher que foi brutalmente espancada com pedaços de pau no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), passou por procedimento cirúrgico e não corre risco de morte, segundo a prefeitura municipal. A unidade de saúde não foi informada por questão de segurança da vítima.

A agressão, na madrugada da sexta-feira (23), foi gravada por um dos envolvidos, que aparece encapuzado. No vídeo, a mulher é acusada por um dos homens de ter roubado o celular dele. Ao menos sete pessoas participaram das agressões.

Em nota, a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho informou que a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher está em contato com a família da vítima. Além disso, conforme o texto, a gestão está realizando os "encaminhamentos necessários para garantir acolhimento, proteção e acompanhamento social” à vítima, que, de acordo com familiares, é usuária de drogas e tem filhos menores de idade.

A Secretaria Executiva da Mulher solicitiou que seja evitada a divulgação da identidade e imagens da vítima. "A prioridade, neste momento, é assegurar a integridade da vítima, de sua família e a efetivação da justiça", diz o comunicado, reforçando que o caso segue sob investigação.

O que aconteceu

A mulher foi agredida por pedaços de pau no mercado público do Cabo. A ação criminosa foi gravada por um dos homens.

"Todo mundo que faz isso apanha. Não é só você, não", diz um dos agressores no vídeo. "Para de chorar, desgraça. Vontade de dar uma bica na tua cara", acrescenta.

A mulher ainda é pisada e retirada do local pelos cabelos. "É assim que acontece aqui, porra", diz o homem encapuzado responsável pela gravação ao buscar o celular e encerrar o vídeo, que dura cerca de três minutos.

Milicianos

Em comunicado nas redes sociais, o prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral (Solidariedade), chamou o episódio de "covardia" e "coisa de bandido". "O Cabo não tolerará a atuação de milicianos em nossa cidade", publicou.

O prefeito disse ter entrado em contato com o comandante da Polícia Militar (PM) do Cabo para pedir "atenção especial à prisão imediata dos criminosos que espancaram uma mulher no Mercadão".

Ele também diz estar sendo averiguado no âmbito administrativo se houve facilitação à "atuação clandestina desses covardes".

A prefeitura também enviou uma nota declarando que apura a responsabilidade pela contratação irregular de segurança privada para atuar em espaço público sem autorização.