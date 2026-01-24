° / °
Casal de namorados morre em acidente na Ponte do Pina, no Recife

Colisão ocorreu na tarde deste sábado (24) e via já foi liberada pela CTTU

Diario de Pernambuco

Publicado: 24/01/2026 às 16:29

Um casal de namorados morreu neste sábado (24) em um acidente de moto no Pìna/Foto: Cortesia

Um casal de namorados morreu em um acidente de trânsito na tarde deste sábado (24), na Ponte Governador Paulo Guerra, no Pina, Zona Sul do Recife.

As vítimas, identificadas inicialmente como Alexsandro e Heloa, ocupavam uma motocicleta que trafegava na faixa da direita. Segundo informações preliminares, o condutor teria colidido com um caminhão. O casal morreu no local.

Imagens enviadas ao Diario de Pernambuco mostram os dois corpos cobertos por lençóis. Eles foram levados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro.

Trânsito

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), a via já foi liberada, e o fluxo de veículos na região segue normal.

