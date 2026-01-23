Mulher é brutalmente espancada em mercado público do Cabo; prefeito diz que ação foi de milícia

Ao menos sete homens participaram da sessão de espancamento

Mulher foi retirada do local puxada pelos cabelos. (Foto: Reprodução)

Uma mulher foi brutalmente espancada por homens com pedaços de pau no Mercadão do Cabo, mercado público do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O momento das agressões, que teriam ocorrido na madrugada desta sexta-feira (23), foi gravado por um dos agressores, que aparece encapuzado.

Ao menos sete homens participaram das agressões. Um desses também parece filmar a sessão de espancamento.

No vídeo, ela é acusada por um dos homens de ter roubado o celular dele.

"Todo mundo que faz isso apanha. Não é só você, não", diz um dos agressores. "Para de chorar, desgraça. Vontade de dar uma bica na tua cara", acrescenta.

"Meu telefone está onde? Diga onde é que está", cobra o agressor que a acusa do roubo.

A sessão de espancamento registrada no vídeo dura cerca de três minutos. A mulher ainda é pisada e retirada do local pelos cabelos.

"É assim que acontece aqui, porra", diz o homem encapuzado responsável pela gravação ao buscar o celular e encerrar o vídeo.

Milicianos

Em comunicado emitido nas redes sociais, o prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral (Solidariedade), chamou o episódio de "covardia" e "coisa de bandido". "O Cabo não tolerará a atuação de milicianos em nossa cidade", publicou.

O prefeito disse ter entrado em contato com o comandante da Polícia Militar (PM) do Cabo para pedir "atenção especial à prisão imediata dos criminosos que espancaram uma mulher no Mercadão".

Ele também diz estar sendo averiguado no âmbito administrativo se houve facilitação à "atuação clandestina desses covardes".

A prefeitura também enviou uma nota declarando que apura a responsabilidade pela contratação irregular de segurança privada para atuar em espaço público sem autorização.

"A Prefeitura reitera que não possui qualquer vínculo com grupos privados de segurança, no Mercadão ou em qualquer outro espaço do município, repudiando veementemente a atuação de milícias", continua a nota.

O comunicado acrescenta que a vítima contará com apoio e acompanhamento por meio dos órgãos municipais competentes. A informação é que ela está internada em estado grave.

"A Prefeitura do Cabo reafirma seu compromisso de colaborar integralmente com as investigações e de combater rigorosamente qualquer atuação ilegal ou miliciana no município", finaliza a nota.

A Polícia Civil foi procurada, mas informou não ter localizado registro do caso. A Polícia Militar não respondeu até publicação da reportagem.

