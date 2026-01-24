Uniformes e estojos escolares da Prefeitura de Jaboatão são encontrados em lixo em frente a escola

Material escolar encontrado em lixo. (Foto: Reprodução)

Camisas de uniforme escolar, estojos, réguas e esquadros da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foram encontrados em área de lixo na cidade. Um procedimento interno foi aberto pela prefeitura para investigar o caso.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem mostra o material jogado em meio a sacos de lixo na calçada em frente à Escola Municipal Professor Sálvio Santos Farias, no bairro Barra de Jangada.

"Olha só a situação disso. Isso é falta de respeito. Olha quantas fardas têm no lixo", critica o homem no vídeo. Também foram encontradas peças de ventiladores.

Em nota, a Prefeitura de Jaboatão declara que tomou conhecimento do caso e que o material foi descartado indevidamente por erro humano.

"A Prefeitura determinou a abertura de procedimento interno para apurar responsabilidades, adotar medidas cabíveis, com abertura de um processo administrativo e revisar os protocolos de descarte e controle de materiais", afirma o texto.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes informa que tomou conhecimento da denúncia sobre o descarte de materiais com a logomarca do município encontrados em área de lixo, incluindo camisas de uniforme escolar, estojos, réguas, esquadros e peças elétricas para ventiladores.

Após apuração preliminar, foi constatado foram descarta indevidamente, por erro humano. A Prefeitura determinou a abertura de procedimento interno para apurar responsabilidades, adotar medidas cabíveis, com abertura de um processo administrativo e revisar os protocolos de descarte e controle de materiais, a fim de evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.

A gestão municipal reafirma seu compromisso com a transparência, a correta aplicação dos recursos públicos e a responsabilidade na administração do patrimônio do município.