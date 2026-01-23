Homem é preso acusado de assassinar duas pessoas em situação de rua e planejar matar outras nove no Recife

Uma terceira vítima, também em situação de rua, está internada em estado grave após ser atingida por tiros no rosto, na Boa Vista, área central do Recife

Delegado Roberto Ferreira deu detalhes da prisão do homicida (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Homem de 29 anos, identificado como Erike Macedo Pereira da Silva, foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco suspeito de matar dois homens em situação de rua e tentar assassinar um terceiro no Grande Recife.

Ele confessou os crimes e afirmou que planejava cometer mais nove homicídios na Região Metropolitana.

Os detalhes da prisão foram repassadas na manhã desta sexta-feira (23), pelo delegado Roberto Ferreira, titular da 12ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Jaboatão dos Guararapes.

Segundo o delegado, as investigações começaram após o registro do homicídio de Nathanael Santana Ferreira, ocorrido na madrugada do dia 7 de janeiro, na Rua Oscar Pereira no bairro de Candeias, em Jaboatão.

Horas depois, ainda no mesmo dia, outro assassinato com características semelhantes foi registrado na Rua Duque de Caxias, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife. A vítima da vez foi Luiz Antonio da Silva Júnior.

Perfil das vítimas

Segundo o Roberto Ferreira, as vítimas eram homens em situação de rua e usuários de drogas. Câmeras de segurança permitiram à polícia reconstruir a dinâmica dos crimes e identificar o suspeito, que aparecia caminhando e interagindo com as vítimas antes dos disparos.

Um terceiro caso foi registrado na segunda-feira (19), no bairro da Boa Vista, Centro do Recife, em frente a uma clínica médica.

A vítima, identificada como Marcelo Francisco da Silva, foi atingida por três disparos de arma de fogo no rosto e permanece internada em estado gravíssimo no Hospital da Restauração.

Com base no cruzamento das informações e na análise das imagens, os investigadores localizaram o suspeito em uma residência na Rua Edgar Campelo, no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife.

Ele foi preso em flagrante na quarta-feira (21), confessou os crimes e indicou onde escondia a arma utilizada, uma pistola calibre .380, além de 15 munições do mesmo calibre, um carregador de pistola, um celular.

Segundo a Polícia Civil, o homem havia deixado o sistema prisional há cerca de quatro meses, após cumprir pena por crimes graves e violentos.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e o suspeito permanece à disposição da Justiça.

Modo operante

Conforme a polícia, o suspeito adotava um padrão semelhante em todos os crimes. Ele se aproximava das vítimas, todas em situação de rua, fingia amizade e estabelecia conversa.

Em alguns casos, utilizava drogas com as vítimas ou oferecia dinheiro, simulando a compra de entorpecentes.

Após ganhar a confiança, sacava a arma de fogo e efetuava os disparos, principalmente na cabeça e no tronco.

A polícia constatou que, nos crimes do dia 7 de janeiro, o suspeito utilizava a mesma roupa e a mesma arma, o que reforçou o vínculo entre os homicídios.

No último ataque, ocorrido na Boa Vista, o suspeito teria fingido que aguardava um transporte por aplicativo antes de se afastar momentaneamente e retornar para atirar contra a vítima.

Durante o depoimento prestado na delegacia, o suspeito afirmou que tinha “motivos pessoais” contra as vítimas, mas, até o momento, a polícia não encontrou elementos que confirmem desavenças anteriores.

De acordo como o depoimento de Erike Macedo, os homicídios foram realizados por conta de vingança, em razão de desavenças ocorridas no sistema prisional com as vítimas.

As investigações continuam para verificar a possível ligação do suspeito com outros crimes e apurar se há casos semelhantes cometidos no período em que ele esteve em liberdade.

