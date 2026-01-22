Olinda anuncia o tema do seu carnaval 2026: "Tá Todo Mundo Aqui"

Desenvolvida pelo artista olindense Ayodê, a identidade visual faz referências à diversidade de manifestações e de foliões que brincam no Sítio Histórico

Identidade visual do carnaval de Olinda 2026 (Divulgação)

Inspirada nas diversas manifestações culturais que compõem o seu período de Momo, a Prefeitura Olinda divulgou, nesta quinta-feira (22), o tema oficial e a identidade visual do seu carnaval 2026.

“Tá Todo Mundo Aqui” representa, de acordo com a gestão, “a vocação popular e coletiva, que transforma as ladeiras do Sítio Histórico em um palco aberto para moradores, visitantes, blocos, troças e manifestações culturais de todas as origens”.



A identidade visual deste ano foi criada pelo artista olindense Ayodê França, que desenvolveu uma obra marcada por personagens que mistura elementos tradicionais do carnaval e novas ideias visuais.



“Inspirado pelo manguebeat, movimento que atravessa sua trajetória artística, o artista propõe uma leitura sensorial da festa, tratando o carnaval menos como um conjunto de símbolos organizados e mais como uma experiência emocional”, explica a Prefeitura na divulgação.



“São personagens que misturam lembrança e fantasia, que entendem o carnaval mais como uma emoção, uma sensação, do que como um checklist de elementos”, diz Ayodê.



Nascido no Recife e criado em Peixinhos, bairro de Olinda, o artista é formado em Design pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e transita por diversas linguagens, como ilustração, design gráfico, tatuagem e realização audiovisual.



Seu trabalho é marcado por cores intensas e forte expressividade, com referências que vão dos quadrinhos americanos dos anos 1980 e 1990 à animação japonesa, passando pela poesia moderna, o grafite e a pixação, sem deixar de lado manifestações tradicionais da cultura popular pernambucana, como o maracatu, o cavalo marinho e o manguebeat.

