Polícia prende suspeito de espionar pernambucana em banheiro no Canadá

Priscilla Costa foi vítima de assédio no banheiro de uma estação de metrô no início do mês

Priscilla Costa, de 36 anos, foi assediada no Canadá enquanto estava no banheiro de uma estação de metrô (Foto: Reprodução/Instagram)

A jornalista pernambucana Priscilla Costa, de 36 anos, informou em suas redes sociais que o homem suspeito de espioná-la dentro do banheiro feminino da estação Kipling, em Toronto, no Canadá, foi preso pela polícia local.

A confirmação, segundo ela, foi repassada nesta sexta-feira (23) por um detetive responsável pela investigação, cerca de duas semanas após o episódio, ocorrido no dia 9 de janeiro.

Na gravação feita pela pernambucana, ela relata ter recebido a ligação do investigador, que explicou os desdobramentos do caso e informou que o suspeito foi localizado, detido e encaminhado para a audiência de custódia.

“Gente, eu estou muito feliz, eu quero muito agradecer porque eu peguei a ligação do detetive do caso, faz meia hora, ele me informando, me detalhando, e eu pedi a ele para ele me reportar formalmente por e-mail, e o cara foi preso, ele foi localizado e ele foi preso, está esperando para ter audiência de custódia”, disse.

Ainda no vídeo, Priscilla aproveitou o momento para reforçar a importância da denúncia em casos de assédio e violência contra mulheres, destacando a atuação das autoridades canadenses.

“O que me faz pensar é: não se calem! Quando acontecer alguma coisa, não pensem que é tarde para denunciar, denunciem, porque a polícia quando faz o trabalho dela, faz de forma séria. E vejam só vocês, ele está preso e eu não poderia ter uma melhor sexta-feira que essa porque foi numa sexta-feira, dia 9 de janeiro, que aconteceu tudo aquilo”, destaca.

O caso veio a público após Priscilla relatar que foi observada por um homem enquanto usava o banheiro feminino da estação de metrô. No dia seguinte ao ocorrido, ela procurou uma delegacia para registrar a denúncia e também formalizou uma reclamação junto à Toronto Transit Commission (TTC), órgão responsável pelo transporte público da cidade.

Depois do episódio, a pernambucana contou que passou a alterar sua rotina diária por receio de encontrar novamente o agressor, já que utiliza a estação com frequência para se deslocar ao trabalho.