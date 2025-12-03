Ministério Público denuncia homem que encostou na bunda de modelo em Boa Viagem

O MPPE ainda solicitou um processo para averiguar se na ocasião o suspeito apresentava insanidade mental

Modelo estava fazendo sessão de fotos quando foi surpreendida por ciclista (Foto: Reprodução/Instagram)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) formalizou uma denúncia contra o ciclista que aparece em um vídeo tocando uma modelo durante uma sessão de imagens na Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O suspeito é Douglas Paulo da Silva, de 26 anos, identificado após a repercussão do caso registrado em setembro.

No mesmo documento, o MPPE solicitou que seja instaurado um incidente de insanidade mental, mecanismo usado pela Justiça para verificar se o acusado apresenta algum transtorno que possa levar ao reconhecimento de inimputabilidade, condição em que a pessoa não pode ser responsabilizada penalmente.

O episódio ocorreu em 14 de setembro. Na ocasião, a modelo Meyllin Oliveira, de 20 anos, gravava material para o concurso Miss Recife quando Douglas passou de bicicleta e tocou nas nádegas dela. A cena foi registrada por uma amiga e, pouco depois de ser divulgada, se espalhou pelas redes sociais.

Após a grande repercussão, Douglas procurou a polícia acompanhado de advogados. A defesa alegou que o toque teria sido consequência de um desequilíbrio da bicicleta e que ele não teria tido intenção de encostar nas partes íntimas da jovem.

Indignada, Meyllin publicou o vídeo em suas redes sociais e comentou sobre o constrangimento sofrido. “Estou me sentindo suja, violada, bastante triste e constrangida com essa situação”, escreveu.

A investigação ficou a cargo da Delegacia da Mulher do Recife, que concluiu o inquérito e encaminhou o material ao MPPE no dia 25 de setembro, já com indiciamento.

Agora, a Justiça de Pernambuco irá decidir se acata a denúncia e transforma o acusado em réu. Douglas responde ao processo em liberdade.

O que diz a defesa

Por meio de nota enviada ao Diario de Pernambuco, o advogado Pedro Paulo Domingos, que representa Douglas Paulo da Silva, informou que “entende ainda que qualquer tipo de julgamento antecipado se trata de total afronta ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência ou da Não Culpabilidade”.

Ainda destacou que deve ser respeitado o devido processo legal e que está acompanhando todos os andamentos processuais e que confia no Poder Judiciário de Pernambuco.