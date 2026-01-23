Psicóloga é presa suspeita de envenenar cirurgião plástico no Recife

DHPP, no Recife (Foto: Arquivo DP Foto)

Uma mulher de 43 anos foi presa no Recife sob suspeita de envolvimento em uma tentativa de homicídio contra o companheiro, o cirurgião plástico Fernando Roland, que teria sido vítima de envenenamento. A psicóloga Erika Monnike Rodrigues dos Santos foi detida na quinta-feira (22), durante uma ação policial realizada na residência do casal.

A prisão temporária foi efetuada por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), após o avanço das investigações e a oitiva da vítima, que estava internada em um hospital localizado na Ilha do Leite, no Recife. O depoimento do médico foi considerado para a adoção da medida judicial.

Após ser levada à sede do DHPP e passar pelos procedimentos legais, a suspeita permaneceu à disposição da Justiça e deve ser encaminhada ao sistema prisional feminino do Estado. Até o momento não há informações detalhadas sobre o estado de saúde do médico.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco confirmou que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra Erika. Após a conclusão dos trâmites de praxe, ela foi colocada à disposição do Judiciário.

Fernando Roland é proprietário da Clínica Uniplast, na área central do Recife, e também atua como docente em cursos de cirurgia plástica no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).