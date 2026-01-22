Morre mergulhador baleado em Petrolândia; vereador suspeito continua foragido

Samyr Oliveira, de 42 anos, estava internado desde o dia 13 de janeiro, mas não resistiu aos ferimentos

Samyr Oliveira, de 42 anos, foi baleado e não resistiu aos ferimentos (Foto: Reprodução/Instagram)

O empresário e mergulhador Samyr Oliveira, de 42 anos, morreu nesta quinta-feira (22) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Eduardo Campos (HEC), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Ele estava internado desde que foi baleado em um atentado ocorrido no município de Petrolândia.

O vereador Cristiano Lima dos Santos (PSB), conhecido como “Cristiano da Van”, de 45 anos, é apontado como um dos suspeitos do crime e tem um mandado de prisão em aberto.

Samyr Oliveira foi atingido por disparos de arma de fogo na manhã do dia 13 de janeiro. Segundo informações da investigação, ele conduzia uma motocicleta quando passou a ser seguido por outro motociclista, que estaria armado. A perseguição teve início nas imediações do estabelecimento comercial da vítima e se estendeu até a Avenida Prefeito José Gomes de Avelar.

Durante a tentativa de fuga, o empresário foi alcançado e baleado. Ele chegou a ser socorrido e passou por procedimento cirúrgico, permanecendo internado em estado grave. Na terça-feira (20), o Hospital Eduardo Campos divulgou boletim médico informando uma discreta melhora no quadro clínico, embora o paciente ainda estivesse entubado. Apesar dos cuidados intensivos, Samyr não resistiu aos ferimentos.

Ainda nesta semana, a Justiça de Pernambuco decretou a prisão preventiva do vereador Cristiano Lima dos Santos. A decisão foi assinada pelo juiz Daladie Duarte Souza, da 1ª Vara da Comarca de Petrolândia. De acordo com o despacho, a medida se baseia na gravidade do crime e nos indícios reunidos ao longo das investigações conduzidas pela Polícia Civil.

Após o atentado, equipes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão e seguem apurando o caso. As investigações continuam para esclarecer a motivação do crime e identificar se outras pessoas participaram da ação.

