Justiça decreta prisão preventiva de vereador por tentativa de homicídio em Petrolândia

Crime aconteceu no dia 13 de janeiro e vereador está foragido

Vereador Cristiano da Van é suspeito de envolvimento em tentativa de homicídio em Petrolina (Foto: Reprodução/Instagram)

A Justiça de Pernambuco expediu ordem de prisão preventiva contra o vereador de Petrolândia Cristiano Lima dos Santos, conhecido como “Cristiano da Van”, de 45 anos. O parlamentar é apontado como suspeito de participação em uma tentativa de homicídio qualificado contra o empresário e mergulhador Samyr Oliveira.

A medida foi determinada pelo juiz Daladie Duarte Souza, da 1ª Vara da Comarca do município. A decisão judicial que autorizou a prisão preventiva considera a gravidade do episódio e os elementos reunidos durante as investigações conduzidas pela Polícia Civil.

O atentado ocorreu na última terça-feira (13) em Petrolândia. A vítima trafegava de motocicleta quando passou a ser acompanhada por outro motociclista armado. A perseguição teria começado nas proximidades do estabelecimento comercial de Samyr Oliveira e seguiu até a Avenida Prefeito José Gomes de Avelar, onde ele foi atingido por disparos de arma de fogo. Mesmo tentando escapar, o empresário acabou sendo alcançado e baleado.

Após o crime, a Polícia Civil realizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão e segue com as apurações, inclusive para verificar se outras pessoas tiveram participação no ataque.

Samyr Oliveira segue internado em estado gravíssimo no Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, no Sertão.

A Justiça também determinou que, após a captura, a prisão seja imediatamente comunicada ao juízo competente para a realização da audiência de custódia. Até o momento, o vereador não foi localizado.

Em posicionamento oficial, a Câmara Municipal de Petrolândia informou que repudia qualquer ato de violência e destacou a gravidade do episódio ocorrido no último dia 13, no qual um de seus membros aparece como principal suspeito em uma tentativa de homicídio.

A nota ressalta ainda que eventuais atos atribuídos ao vereador, se confirmados, não representam os valores institucionais da Casa. A Câmara frisou o respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

