Ao todo, 16 linhas de ônibus tiveram os itinerários alterados durante o período de montagem do camarote

Parte da Avenida Dantas Barreto é interditada para montagem do Camarote do Galo da Madrugada (Foto: Marina Torres/DP)

A pista Leste da Avenida Dantas Barreto, no Centro do Recife, foi interditada na manhã desta sexta-feira (23) para a montagem da estrutura do Camarote do Galo da Madrugada. A intervenção provocou mudanças temporárias na circulação de veículos e no itinerário de linhas de ônibus que atendem a região.

Com a interdição, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) implantou desvios no trajeto dos coletivos, que deixaram de trafegar pela pista Leste da avenida e passaram a circular por vias alternativas.

Entre elas, a Avenida Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador, Avenida Nossa Senhora do Carmo e Avenida Martins de Barros.

Ao todo, 16 linhas de ônibus tiveram os itinerários alterados durante o período de montagem do camarote.

Para atender os passageiros, paradas provisórias de embarque e desembarque foram implantadas ao longo da Rua do Imperador e em pontos da área central, conforme a distribuição de cada linha.

As linhas afetadas:

513 (Córrego da Areia);

612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);

622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

711 (Alto do Pascoal);

712 (Alto Santa Terezinha – via PCR);

713 (Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);

714 (Alto José Bonifácio – via PCR);

722 (Campina do Barreto); 723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

743 (Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);

746 (Alto do Capitão);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá)

As paradas provisórias foram distribuídas da seguinte forma:

Parada 1 (em frente à Igreja de São Francisco, no lado oposto ao Banco Santander) atende linhas como 513, 612, 621, 622, 642, 711, 722, 723, 724 e 746.

Parada 2, seletiva 180212 (em frente ao imóvel n.º 382, no lado oposto ao Arquivo Público Estadual) é utilizada pelas linhas 712, 713, 714, 743, 822 e 824.

Parada 3 (na Praça 17) atende as linhas 513, 711, 722, 723, 724, 746, 822 e 824.

Parada 4, seletiva 180211 (próxima à Igreja do Divino Espírito Santo) atende as linhas 612, 621, 622 e 642.

Montagem da arquibancada

Além das mudanças relacionadas ao camarote do Galo da Madrugada, o CTM também informou alterações nas paradas da Avenida Dantas Barreto devido à montagem da arquibancada para o desfile das Escolas de Samba do Carnaval do Recife 2026.



As mudanças entraram em vigor a partir das 12h desta sexta (23) e afetam linhas que circulam nos dois sentidos da via, no trecho entre a Rua Siqueira Campos e a Rua Primeiro de Março.

No sentido Praça da República/Praça do Diário, as paradas seletivas 180258 e 180213, localizadas no canteiro central da avenida, deixaram de ser atendidas por linhas como:

229 (Marcos Freire – Opcional)

1971 (Amparo), 4137 (UR-011 – Via PCR)

1911 (Ouro Preto – Cohab), 1926 (Ouro Preto – Jatobá II)

1946 (TI Igarassu – BR-101)

Essas linhas passaram a utilizar paradas alternativas na própria Avenida Dantas Barreto e na Avenida Nossa Senhora do Carmo.

Já no caso da linha 185 (TI Cabo), houve alteração no retorno, com a suspensão do atendimento a algumas paradas seletivas na Dantas Barreto e na Rua Siqueira Campos, passando a utilizar como opção adicional um ponto localizado na Travessa do Forte, próximo ao estacionamento da Zona Azul.

No sentido Avenida Guararapes/Rua Siqueira Campos, linhas como 1977 (TI Pelópidas – Conde da Boa Vista), 341 (Curado I), 342 (Curados – Opcional) e 346 (TI TIP – Conde da Boa Vista) também tiveram mudança no atendimento às paradas seletivas, passando a utilizar pontos localizados na Avenida Guararapes.

O CTM informou que agentes e equipes de apoio estão atuando no local para orientar os passageiros e reforçou que todas as alterações são temporárias, permanecendo válidas até a conclusão da montagem e desmontagem das estruturas do Carnaval do Recife 2026. Os usuários devem ficar atentos à sinalização instalada e às informações divulgadas pelos canais oficiais do consórcio.