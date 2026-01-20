Mudanças no itinerário de linhas de ônibus no Centro do Recife para montagem de camarotes do Galo são adiadas para quarta (21)
A estrutura será instalada na pista Leste da Avenida Dantas Barreto, exigindo interdição da via e ajustes na operação dos ônibus que trafegam pela região
Publicado: 20/01/2026 às 10:43
Montagem do Camarote do Galo provoca mudanças em paradas e linhas de ônibus (Marina Torres/DP Foto)
As alterações na circulação do transporte público no Centro do Recife, previstas inicialmente para esta terça-feira (20), foram adiadas e passam a valer a partir desta quarta-feira (21). A informação foi divulgada pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).
A prorrogação ocorreu após a organização do Galo da Madrugada comunicar o adiamento da montagem do camarote oficial da agremiação. A estrutura será instalada na pista Leste da Avenida Dantas Barreto, o que exige a interdição da via e ajustes na operação dos ônibus que trafegam pela região.
Com a mudança no cronograma, os desvios de itinerários e a criação de paradas provisórias anunciados anteriormente só entrarão em vigor a partir desta quarta-feira, quando os equipamentos começarem a ser montados.
O CTM reforçou que, durante esta terça-feira (20), o funcionamento das linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) permanece normal, sem qualquer alteração no trecho da Avenida Dantas Barreto.
As novas medidas devem impactar temporariamente o tráfego de ônibus no Centro da cidade enquanto durar a interdição da via.
Novo trajeto
De acordo com a CTM, o novo trajeto será realizado pela Avenida Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, com conversão à direita na Rua do Imperador. O percurso será retomado pelas avenidas Nossa Senhora do Carmo e Martins de Barros.
Em razão do novo trajeto, foram definidas paradas provisórias na Rua do Imperador, distribuídas de acordo com cada linha. Confira as alterações:
Novo itinerário
As linhas afetadas, deixarão de acessar a pista Leste da Avenida Dantas Barreto, entre elas:
513 (Córrego da Areia);
612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);
621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);
622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);
642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);
711 (Alto do Pascoal);
712 (Alto Santa Terezinha – via PCR);
713 (Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);
714 (Alto José Bonifácio – via PCR);
722 (Campina do Barreto);
723 (Cajueiro);
724 (Chão de Estrelas);
743 (Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);
746 (Alto do Capitão);
822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);
824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).
Paradas provisórias e mudanças nos pontos de embarque
Parada 01 (em frente à Igreja de São Francisco, lado oposto ao Santander) atenderá linhas como:
513(Córrego da Areia)
612(Morro da Conceição – Cruz Cabugá);
621(Alto Treze de Maio – Príncipe);
622(Vasco da Gama – Cruz Cabugá);
642(Guabiraba – Córrego do Jenipapo);
711(Alto do Pascoal);
722(Campina do Barreto);
723(Cajueiro);
724(Chão de Estrelas);
746(Alto do Capitão);
Parada 02 – seletiva 180212 (em frente ao imóvel nº 382, lado oposto ao Arquivo Público Estadual) será utilizada pelas linhas
712(Alto Santa Terezinha – via PCR);
713(Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);
714(Alto José Bonifácio – via PCR);
743(Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);
822(Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);
824(Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).
Parada 03, localizada na Praça 17, atenderá as linhas
513(Córrego da Areia)
711 (Alto do Pascoal);
722 (Campina do Barreto);
723 (Cajueiro);
724 (Chão de Estrelas);
746 (Alto do Capitão);
822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);
824(Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).
Parada 04 – seletiva 180211, próxima à Igreja do Divino Espírito Santo, será utilizada pelas linhas
612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);
621(Alto Treze de Maio – Príncipe);
622(Vasco da Gama – Cruz Cabugá);
642(Guabiraba – Córrego do Jenipapo).