Mudanças no itinerário de linhas de ônibus no Centro do Recife para montagem de camarotes do Galo são adiadas para quarta (21)

A estrutura será instalada na pista Leste da Avenida Dantas Barreto, exigindo interdição da via e ajustes na operação dos ônibus que trafegam pela região

Montagem do Camarote do Galo provoca mudanças em paradas e linhas de ônibus (Marina Torres/DP Foto)

As alterações na circulação do transporte público no Centro do Recife, previstas inicialmente para esta terça-feira (20), foram adiadas e passam a valer a partir desta quarta-feira (21). A informação foi divulgada pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

A prorrogação ocorreu após a organização do Galo da Madrugada comunicar o adiamento da montagem do camarote oficial da agremiação. A estrutura será instalada na pista Leste da Avenida Dantas Barreto, o que exige a interdição da via e ajustes na operação dos ônibus que trafegam pela região.

Com a mudança no cronograma, os desvios de itinerários e a criação de paradas provisórias anunciados anteriormente só entrarão em vigor a partir desta quarta-feira, quando os equipamentos começarem a ser montados.

O CTM reforçou que, durante esta terça-feira (20), o funcionamento das linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) permanece normal, sem qualquer alteração no trecho da Avenida Dantas Barreto.

As novas medidas devem impactar temporariamente o tráfego de ônibus no Centro da cidade enquanto durar a interdição da via.

Novo trajeto

De acordo com a CTM, o novo trajeto será realizado pela Avenida Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, com conversão à direita na Rua do Imperador. O percurso será retomado pelas avenidas Nossa Senhora do Carmo e Martins de Barros.

Em razão do novo trajeto, foram definidas paradas provisórias na Rua do Imperador, distribuídas de acordo com cada linha. Confira as alterações:

Novo itinerário

As linhas afetadas, deixarão de acessar a pista Leste da Avenida Dantas Barreto, entre elas:

513 (Córrego da Areia);

612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);

622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

711 (Alto do Pascoal);

712 (Alto Santa Terezinha – via PCR);

713 (Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);

714 (Alto José Bonifácio – via PCR);

722 (Campina do Barreto);

723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

743 (Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);

746 (Alto do Capitão);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

Paradas provisórias e mudanças nos pontos de embarque

Parada 01 (em frente à Igreja de São Francisco, lado oposto ao Santander) atenderá linhas como:

513(Córrego da Areia)

612(Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621(Alto Treze de Maio – Príncipe);

622(Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642(Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

711(Alto do Pascoal);

722(Campina do Barreto);

723(Cajueiro);

724(Chão de Estrelas);

746(Alto do Capitão);

Parada 02 – seletiva 180212 (em frente ao imóvel nº 382, lado oposto ao Arquivo Público Estadual) será utilizada pelas linhas

712(Alto Santa Terezinha – via PCR);

713(Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);

714(Alto José Bonifácio – via PCR);

743(Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);

822(Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824(Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

Parada 03, localizada na Praça 17, atenderá as linhas

513(Córrego da Areia)

711 (Alto do Pascoal);

722 (Campina do Barreto);

723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

746 (Alto do Capitão);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824(Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

Parada 04 – seletiva 180211, próxima à Igreja do Divino Espírito Santo, será utilizada pelas linhas

612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621(Alto Treze de Maio – Príncipe);

622(Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642(Guabiraba – Córrego do Jenipapo).

