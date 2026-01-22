Polícia prende suspeitos de matar pai e filho após discussão por causa de vaca

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, na quarta-feira (21), dois homens suspeitos de assassinar Maciano de Macedo Rodrigues e Petronilo Pereira Rodrigues, filho e pai, respectivamente. O crime ocorreu no dia 13 de janeiro, no Sítio Veneza, em Afrânio, no Sertão do estado, e teria sido motivado por uma discussão envolvendo uma vaca.

Os presos foram identificados como Ivonilson Rodrigues Ramos e Ildson Eugênio Ferreira Ramos. Contra eles, havia mandados de prisão preventiva expedidos pela Vara Única da Comarca de Afrânio, que foram cumpridos durante a ação policial.

De acordo com relatos de familiares das vítimas, a confusão teve início após uma vaca invadir a roça de um dos suspeitos. A situação evoluiu para uma discussão, momento em que um dos envolvidos teria sacado um revólver e efetuado os disparos contra pai e filho. Após o crime, o autor fugiu do local.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) isolaram a área para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso foi registrado pela Polícia Civil como duplo homicídio consumado e está sob investigação da Delegacia de Polícia de Petrolina.

