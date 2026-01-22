Ação aconteceu na madrugada desta quarta (21), quando dois homens roubaram carro de motorista por aplicativo; na tentativa de fuga, um deles invadiu uma casa e fez reféns na Zona Sul do Recife

Dupla de assaltantes é presa após roubar carro e fazer uma mulher e três crianças de reféns na Zona Sul do Recife (Reprodução/Tv Guararapes)

Dois homens foram presos após roubarem um carro utilizado por um motorista de aplicativo e manterem uma mulher e três crianças reféns, na madrugada desta quarta-feira (21), na Zona Sul do Recife.

O crime ocorreu por volta das 3h. A vítima, um motorista por aplicativo de 47 anos, trafegava pelo Viaduto Tancredo Neves, em Boa Viagem, quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. O garupa usava uma mochila de entregador e bateu no vidro do veículo com um simulacro de arma de fogo.

Após o roubo, um suspeito fugiu com o carro e o outro deixou o local na motocicleta. O motorista foi até a Delegacia de Boa Viagem e informou o ocorrido à polícia.

Durante as buscas, a Polícia Militar recebeu a informação de que um veículo com as mesmas características estaria circulando na UR-5, no bairro do Ibura. Imagens de câmeras de segurança mostraram os suspeitos abandonando o carro.

Com a chegada da polícia, os suspeitos tentaram fugir. Um foi detido no local. O outro pulou muros e entrou em uma casa, onde manteve uma mulher e três crianças como reféns.

De acordo com a Polícia, após perceberem a movimentação estranha na casa, os agentes resolveram invadir. Após negociações, o suspeito foi preso em flagrante e os reféns foram liberados sem ferimentos.

A polícia recuperou o veículo e apreendeu um simulacro. Os pertences do motorista não foram localizados.

Os suspeitos têm 23 e 24 anos. Ainda segundo a Polícia Civil, um possui antecedentes por tráfico de drogas e o outro por receptação. Eles foram autuados por roubo e cárcere privado, de acordo com o delegado Mário Melo, a TV Guararapes.

