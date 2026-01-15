Pai e filho são assassinados durante briga por causa de uma vaca, no Sertão
O caso aconteceu na tarde de terça-feira (13), no sítio Veneza, zona rural do município de Afrânio, no Sertão de Pernambuco
Publicado: 15/01/2026 às 08:00
Fachada do IML (Nivaldo Fran)
Pai e filho foram assassinados a tiros no Sítio Veneza, zona rural do município de Afrânio, no Sertão de Pernambuco.
O crime ocorreu, na terça (13), após uma discussão entre famílias envolvendo uma vaca.
Segundo informações preliminares, os corpos foram encontrados a cerca de 5 quilômetros da sede do município. O autor do crime seria o vizinho das vítimas.
O filho, identificado como Maciano de Macedo Rodrigues, 45 anos, foi encontrado dentro da roça. Já o pai, Petronilio Pereira Rodrigues, de 70 anos, foi encontrado na estrada.
Segundo informações de familiares, a vaca teria invadindo a roça do suspeito. Houve uma discussão e o envolvido armou com um revólver e efetuou os disparos. Em seguida, o homem fugiu do local e até o momento não foi localizado.
Equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) realizaram o isolamento da área para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML).
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso registrado com “duplo homicídio consumado” está sob a responsabilidade da Delegacia de Petrolina. As diligências seguem até o esclarecimento do caso