Pai e filho são assassinados durante briga por causa de uma vaca, no Sertão

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (13), no sítio Veneza, zona rural do município de Afrânio, no Sertão de Pernambuco

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Pai e filho foram assassinados a tiros no Sítio Veneza, zona rural do município de Afrânio, no Sertão de Pernambuco.

O crime ocorreu, na terça (13), após uma discussão entre famílias envolvendo uma vaca.



Segundo informações preliminares, os corpos foram encontrados a cerca de 5 quilômetros da sede do município. O autor do crime seria o vizinho das vítimas.



O filho, identificado como Maciano de Macedo Rodrigues, 45 anos, foi encontrado dentro da roça. Já o pai, Petronilio Pereira Rodrigues, de 70 anos, foi encontrado na estrada.



Segundo informações de familiares, a vaca teria invadindo a roça do suspeito. Houve uma discussão e o envolvido armou com um revólver e efetuou os disparos. Em seguida, o homem fugiu do local e até o momento não foi localizado.



Equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) realizaram o isolamento da área para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML).



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso registrado com “duplo homicídio consumado” está sob a responsabilidade da Delegacia de Petrolina. As diligências seguem até o esclarecimento do caso