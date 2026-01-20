Adolescente é encontrado morto com mãos algemadas em Caruaru

Jovem de 17 anos teria sido retirado de casa por homens encapuzados durante a madrugada

Delegacia de Homicídios de Caruaru (Foto: Reprodução/Instagram)

Um jovem de 17 anos foi localizado morto na madrugada desta terça-feira (20), no Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste pernambucano. O corpo apresentava as mãos algemadas e estava abandonado em uma estrada de terra da localidade.

O adolescente foi identificado como Salatiel da Silva Moura. De acordo com informações iniciais, homens encapuzados teriam invadido a residência da vítima por volta das 2h, arrombado o imóvel e levado o jovem à força. Ele teria sido colocado no porta-malas de um veículo antes de ser retirado do local.

A Polícia Militar foi acionada após moradores encontrarem o corpo e comunicarem o ocorrido. A área foi isolada para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística, com apoio da Polícia Civil.

O caso foi registrado como homicídio consumado pela Delegacia de Homicídios de Caruaru. Um inquérito foi instaurado, e as investigações seguem em curso para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar os responsáveis e apontar a motivação.