Aliados aguardam visita de Lula ao Carnaval 2026 do Recife

Presidente já teria definido sua participação na folia do Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está sendo esperado pelos seus aliados na capital pernambucana durante o carnaval 2026.

Segundo informações de bastidores, Lula já teria garantido sua presença também nas folias do Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A grande dúvida é sobre o dia da visita por conta de questões logísticas.



Apesar de ter sido ventilado que o presidente viria para acompanhar o desfile do Galo da Madrugada, no sábado de carnaval, essa é a possibilidade mais remota – uma vez a sua chegada e saída do camarote oficial, na Praça Sérgio Loreto, seria mais complicada por conta das milhares de pessoas que participam do Galo.



Por esse motivo, a expectativa, hoje, é que o presidente venha acompanhar uma das noites de shows no palco do Marco Zero. Outra possibilidade levantada nesta quinta-feira (22) pelo prefeito João Campos (PSB) – durante o anúncio da programação oficial da festa - é de que ele venha acompanhar a subida do Galo Gigante na Ponte Duarte Coelho, no dia 11 de fevereiro.



Além de Lula, ministros de estado como Alexandre Padilha (Saúde), Gustavo Feliciano (Turismo) e Margareth Menezes (Cultura) também deverão bater o ponto no carnaval recifense.

