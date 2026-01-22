Carnaval 2026: programação no Recife inicia com subida do Galo Gigante na quarta (11) antes do Sábado de Zé Pereira

Subida do Galo Gigante será realizada na quarta (11) antes do Sábado de Zé Pereira, na Ponte Duarte Coelho, no centro do Recife, e abre programação do Carnaval 2026 na capital pernambucana

A festa do frevo no Recife será espalhada em 50 polos pela cidade (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A programação carnavalesca oficial do Recife terá início na quarta (11), antes do Sábado de Zé Pereira, com a subida do Galo Gigante na Ponte Duarte Coelho, no coração do Recife. Também neste dia, a 7ª edição do Ubuntu fará a tradicional lavagem da Avenida Rio Branco, com as águas de Oxalá, reunindo 29 grupos de afoxé e convidando o público do Bairro do Recife a participar de um momento de fé, celebração e ancestralidade.

A abertura oficial da programação de shows do Carnaval 2026 do Recife será na quinta-feira (12), no Marco Zero, o polo principal central dos festejos carnavalescos. Já na quinta (12) grandes nomes da música pernambucana e brasileira como Lenine, Anavitória, Liniker, Maestro Spok, Dominguinho, João Gomes, Jota.Pê, Mestrinho e Priscilla Senna subirão ao palco.

Ao longo dos seis dias de Carnaval na capital pernambucana, são esperados 3,6 milhões de pessoas. A ocupação hoteleira deve chegar a 97%, destacou o secretário de Turismo, Thiago Angelus, na coletiva do anúncio da programação realizada pela Prefeitura do Recife nesta quinta (22).

“Teremos 150 voos extras chegando, a ocupação hoteleira vai ficar na casa dos 97% na nossa cidade, que está bem preparada. A promoção foi bem feita durante todo o ano. Todo mundo está muito satisfeito com que está por vir, e com certeza a festa fará uma grande entrega”, comentou o secretário.

Programação

Segundo a Prefeitura do Recife, das três mil atrações previstas para a festa, 98% serão locais, que se apresentarão nos 50 polos espalhados pela capital.

“A gente anuncia hoje a programação do Carnaval, mais uma vez batendo recorde de presença de apresentações de artistas da nossa terra. Vão ser 50 polos, 3 mil apresentações, 98% dessas apresentações são de artistas da nossa terra [...] Para ser sincero, eu acho que cada vez mais as pessoas estão procurando aquilo que é tradição, que tem história. E o Carnaval do Recife é isso”, disse o prefeito João Campos (PSB).

Confira as programações dos dias de folia no Polo do Marco Zero, no Centro do Recife:

11/02 - QUARTA-FEIRA

17h - Clarins de Momo de Pernambuco

Recife Matriz de Cultura Popular - Ubuntu - Deixando Legados e Pensando no Futuro - Encontro de 29 grupos de Afoxé do Recife e Região Metropolitana - Participações especiais - Dona Carmen Virgínia, Marcos Silva, Zezé Mota e Altay Veloso

12/02 - QUINTA-FEIRA

17h30 - Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu com participação de Luedji Luna, Karynna Spinelli, Gabi do Carmo e Bacnaré

19h30 - Lenine - Participação de Anavitória, os Garotin, Liniker, Bongar e Maestro Spok

22h - Dominguinho - Com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho

0h - Priscila Senna

13/02 - SEXTA-FEIRA

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial - Bloco Lírico Com Você no Coração, Boi Mimoso da Bomba do Hemetério, Tribo Indígena Tapirapé, Clube Carnavalesco Misto Das Pás, Clube de Boneco Seu Malaquias, Grêmio Cultural e Arte Gigante do Samba, Maracatu Leão de Ouro, Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, Tribo Indígena Orubá, Troça Carnavalesca Mista Batutas de Água Fria, Urso Cangaçá de Água Fria.

18h30 - Maestro Spok - Participações de Chico Cesar, Fabiana Cozza, Orum e Bongar

20h - Vanessa da Mata

22h - Iza

0h - Raphaela Santos

14/02 - SÁBADO

16h - Recife Matriz de Cultura Popular - Desfile das Agremiações Vice-campeãs do Grupo especial - Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira, Boi Fantástico, Tribo Indígena Carijós, Clube Carnavalesco Misto Girassol da Boa Vista, Clube de Boneco Raíssa no Frevo, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Nação de Maracatu Encanto do Pina, Índio Tabajaras, Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda, Urso da Tua Mãe

18h - Orquestra Popular do Recife - Maestro Ademir Araújo convida Flaira Ferro, Almério e Guerreiros do Passo - Show apresentado em 2025 na estreia do Agente Secreto em Paris no festival Cinèma Paradiso Louvre. Inédito no Recife

19h30 - Bloco do Silva

21h - Liniker - Caju - Participação de Amaro Freitas e Priscila Senna

22h50 - Ludmilla

00h30 - Anderson Neiff

01h10 - Recife Capital do Brega

15/02 - DOMINGO

17h15 - Recife Matriz de Cultura Popular - Encontro de Blocos de Samba e Escolas de Samba (Bloco de Samba Anarquistas Bole Bole, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Escola de Samba Pérola do Samba, Grêmio Recreativo e Arte Gigante do Samba, Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho)

19h30 - Karynna Spinelli com Leyde do Banjo e Neris Rodrigues

21h - Mariene de Castro

22h50 - Pixote

00h40 - Sorriso Maroto

16/02 - SEGUNDA-FEIRA

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos: Bloco Lírico Folguedos de Surubim, Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda, Bloco Flabelo do Amor, Bloco Compositores e Foliões, Bloco Flabelo Encantado, Bloco das Ilusões, Confete e Serpentina, Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José, Bloco Eu Quero Mais, Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, Bloco Flor do Eucalipto, Bloco das Flores, Bloco da Saudade, O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico.

20h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

21h30 - Nação Zumbi com participação de Devotos

23h15 - Seu Jorge

01h - Alok

17/02 - TERÇA-FEIRA

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto (Maracatu Carneiro Manso, Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Maracatu Leão de Ouro de Nazaré da Mata, Maracatu Leão do Norte de Glória do Goitá, Maracatu Piaba de Ouro, Maracatu Pantera Nova de Araçoiaba, Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova, Maracatu Cambindinha, Maracatu Leão Formoso de Tracunhaém, Maracatu Rural Vencedor de Chã de Alegria)

19h - Nena Queiroga

20h30 - Geraldo Azevedo

22h- Elba Ramalho

0h - Alceu Valença

02h - Spok e Orquestrão

Homenageados

O tema será "Carnaval do Futuro", o Carnaval 2026 do Recife homenageia o cantor Lenine, a iabassê Carmen Virgínia e o tradicional Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos no próximo ano.

Emocionada, Carmem Virgínia compartilhou o sentimento de ser homenageada no Carnaval do Recife.

“Eu acho que é uma sensação de dever cumprido da minha avó, da educação que ela me deu, porque eu não seria nada se não fosse a educação que uma mulher cozinheira, que uma merendeira de escola pública que acordava de manhã cedo e só chegava às 10 da noite. Acho que essa é uma vitória das mulheres de terreiro, das mulheres que se acordam cedo e que vão à luta comprar os ingredientes para fazer o almoço, para abrir suas casas, para receber as pessoas. Eu sou a figura escolhida para homenagear essas mulheres, não é só Carmen e Virginia que estão aqui, são várias mulheres”.

A secretária de Cultura do Recife, Milu Megale, destacou a importância de homenagear símbolos vivos no Carnaval.

“É importante a gente mostrar a diversidade da nossa tradição. A gente tem Lenine, que é um cantor de palco, que leva Recife para onde ele vai a nível nacional e mundial. O Bloco Madeira do Rosarinho, representando toda a nossa cultura popular, fazendo 100 anos esse ano, um bloco de resistência, então era justo homenagear a Madeira do Rosarinho e Mãe Carmem como uma mulher negra, uma mulher de terreiro, uma cozinheira, representando toda essa tradição que faz parte da nossa cultura”, comentou.