Carnaval Recife 2026: confira a programação de shows da Praça do Arsenal e do Pátio de São Pedro

Gaby Amarantos e Lia de Itamaracá estão entre as atrações que irão se apresentar na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife; no Pátio de São Pedro, haverá shows de Chico César, Mundo Livre S/A e Banda de Pau e Corda

Chico César homenageou o ator Domingos Montagner, morto na última semana, durante gravação do DVD Estado de Poesia. Foto: Luiza Bessa/DP ()

Além dos shows no Marco Zero, os foliões poderão curtir o Carnaval 2026 em outros polos distribuídos por diversos pontos da capital pernambucana, com destaque para os palcos montados na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, que terá apresentação Gaby Amarantos e Lia de Itamaracá, e no Pátio de São Pedro, no bairro de São José, que contará com os espetáculos de Chico César, Mundo Livre S/A e Banda de Pau e Corda.

A programação desses outros palcos, que estarão distribuídos, segundo a Prefeitura do Recife, em 50 polos, foram divulgadas nesta quinta-feira (22), em coletiva de imprensa no Paço do Frevo, no Bairro do Recife Antigo.

Entre os 50 polos, haverá palcos voltados para crianças, distribuídos nos parques da Jaqueira, Santana, Macaxeira, Dona Lindu, Tamarineira e Eduardo Campos, além da Rua da Aurora.

Segundo a Prefeitura do Recife, as programações dos outros polos descentralizados serão divulgadas nos próximos dias.

Com o tema Carnaval do Futuro, a folia no Recife contará com 3 mil apresentações durante todo o ciclo momesco, sendo 98% das atrações formadas por artistas locais, das mais diversas vertentes e matizes, conforme divulgado pela Prefeitura.

Confira a programação do Pátio de São Pedro, Praça do Arsenal e Polos Infantis: