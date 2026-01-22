Polícia deflaga operação contra grupo criminoso acusado de roubar e agredir garotas de programa

A prisão em flagrante de um dos suspeitos de roubas e agredir garotas de programa aconteceu no dia 17 de maio de 2025, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife

Delegado Mário Melo, Titular da Delegacia de Boa Viagem; Delegado Paulo Gondim, Gestor DIM; Delegado Paulo Berenguer, Gestor da 3ª Desec. (Ascom/PCPE)

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, nesta quarta-feira (21), cumpriu três mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso investigado por roubar, extorquir e agredir garotas de programa em Pernambuco e Alagoas. A ação ficou conhecida como "Encontro Fatal".

Pelo menos 12 mulheres foram vítimas da ação criminosa, segundo a Polícia. Os detalhes da operação foram repassados no início da tarde desta quinta-feira (22), pelo delegado Mario Melo, titular da Delegacia de boa Viagem.

Conforme a Polícia, as investigações tiveram inicio após a prisão de um suspeito em 17 de maio de 2025, no bairro de Boa Viagem, zona Sul do Recife. Apontado como autor principal, ele foi detido e encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem (COTEL).

Como agiam

Segundo a Polícia Civil, os criminosos atuavam de forma coordenada. As investigações apontam que os envolvidos invadiam sites, perfis e grupos virtuais de acompanhantes, passando-se por clientes interessados nos serviços.

Após marcar o atendimento, o suspeito de 29 anos, se dirigia ao local combinado e, no momento em que a vítima fechava a porta, anunciava o assalto.

Segundo as informações, as mulheres eram rendidas, agredidas e obrigadas a entregar joias, objetos pessoais e dinheiro. Em seguida, sob ameaça, eram coagidas a realizar transferências via Pix para contas bancárias de terceiros ligados ao grupo criminoso.

Conforme o delegado, até o momento, três homens naturais de Maceió (AL), com idades de 31, 29 e 28 anos, são investigados.

A Polícia Civil identificou pelo menos quatro boletins de ocorrência relacionados à atuação do grupo, registrados nos municípios de Caruaru, Recife e Maceió, entre fevereiro e maio de 2025. As vítimas têm idades entre 29 e 32 anos e são naturais de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas.

Durante o andamento do inquérito, foram solicitadas medidas judiciais como três mandados de busca e apreensão, sequestro de valores, quebra de sigilo telefônico e prisões temporárias, visando identificar novas vítimas e outros envolvidos.

Ainda segundo o delegado, o grupo agia principalmente no bairro de Boa Viagem e adotava o mesmo modus operandi em outras cidades. Em depoimento, o suspeito preso confessou crimes contra ao menos 12 mulheres nas cidades de Recife, Caruaru e Maceió.

Segundo a corporação, os outros dois investigados permanecem em liberdade, mas seguem sendo monitorados pela polícia e deverão ser indiciados ao final do inquérito.