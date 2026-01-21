° / °
Vida Urbana
CARNAVAL

MPPE impõe regras de segurança para desfile do BSW Folia no carnaval

Bloco deve reunir cerca de 50 mil foliões no dia 25 de janeiro

Diario de Pernambuco

Publicado: 21/01/2026 às 22:59

Seguir no Google News Seguir

Confira a programação de prévias de carnaval deste sábado (10) e domingo (11) /Foto: Sandy James/DP Foto

Confira a programação de prévias de carnaval deste sábado (10) e domingo (11) (Foto: Sandy James/DP Foto)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) voltado à realização de grandes agremiações de carnaval. Um dos acordos mais recentes trata do desfile do bloco BSW Folia, marcado para o domingo (25), na Avenida Afonso Olindense, na Várzea, no Recife, onde são esperados cerca de 50 mil foliões.

Segundo o MPPE, a medida busca prevenir conflitos e reduzir riscos à ordem pública, diante do histórico de violência e do desgaste do efetivo policial registrados em anos anteriores, muitas vezes associados ao descumprimento de horários e ao consumo excessivo de álcool. E também das ocorrências registradas no último final de semana. 

Entre as principais exigências do acordo está a proibição total de recipientes de vidro durante o evento, por representarem risco em situações de confronto. A Prefeitura do Recife deverá realizar bloqueios estratégicos nos acessos ao percurso para o descarte desses materiais.

O horário de encerramento do desfile foi antecipado para as 17h30, com o objetivo de garantir a dispersão do público ainda durante o dia e evitar aglomerações em períodos considerados mais críticos. O uso de sons do tipo “paredão” também está proibido antes, durante e após o desfile, para evitar desordem e tumultos.

O TAC estabelece ainda a obrigatoriedade de estrutura mínima de saúde e emergência, incluindo ambulâncias, médicos e bombeiros civis, custeados pelos organizadores. A falta ou insuficiência desses serviços autoriza a interrupção imediata do evento.

Veja também:

A circulação de trios elétricos dependerá da apresentação de laudos técnicos de segurança, e os motoristas deverão passar por teste do etilômetro. O acordo também veda paradas voluntárias para gravações de DVDs ou clipes, que possam comprometer a segurança ou prolongar o tempo do desfile.

O TAC foi articulado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa Social e Controle Externo da Atividade Policial, pelo Núcleo de Atuação Especializada em Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial e pela 35ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (Habitação e Urbanismo), em conjunto com os organizadores do bloco, a Polícia Militar e a Prefeitura do Recife.

BSW Folia , carnaval , mppe
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP