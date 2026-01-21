Adolescente denuncia em escola ter sido estuprada por vizinho na casa da avó

A adolescente estava na casa da avó paterna quando teria sido abordada pelo vizinho no momento em que saía do banheiro

Adolescente diz ter sido estuprada por vizinho em Petrolina (Foto: Elza Fiuza/Arquivo/Agência Brasil)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar um caso de uma adolescente que denunciou ter sido estuprada por um vizinho enquanto saía do banheiro da casa da avó em Petrolina, no Sertão. A menina relatou o caso na escola.

A apuração teve início a partir de um ofício encaminhado pelo Conselho Tutelar da Região 2, que relatou a denúncia feita por uma adolescente. Conforme informado, a jovem afirmou ter sido vítima de violência sexual praticada por um vizinho quando tinha 12 anos.

O Conselho Tutelar informou que realizou os encaminhamentos do caso à 3ª Delegacia Especializada da Mulher, ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e ao Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi).

De acordo com informações do CAPSi, a adolescente foi admitida no serviço em 2 de setembro de 2025, passando por acolhimento inicial e atendimento com médico psiquiatra. No mesmo mês foi realizada escuta especializada com técnica de referência e uma equipe tentou realizar visita domiciliar para ampliar a compreensão do contexto familiar, mas não houve contato no local.

O MPPE informou que enviou ofícios ao CREAS solicitando relatório sobre os atendimentos e as providências adotadas para a proteção da adolescente. No entanto, não houve resposta dentro do prazo estabelecido, o que motivou a conversão da notícia de fato em procedimento administrativo.

Na decisão, o Ministério Público determinou que o processo aguarde retorno da unidade de ensino envolvida e que cópia da portaria seja encaminhada aos órgãos internos do MPPE, além de publicação no Diário Oficial.

