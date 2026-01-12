Adolescentes em situação de vulnerabilidade iniciam formação profissional pelo TJPE

A condenação foi feita pelo Juizado Cível e das Relações de Consumo de Surubim do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) (Foto: Assis Lima/Ascom TJPE)

A partir de segunda-feira (12), 25 adolescentes que vivem em casas de acolhimento do Recife iniciam uma nova etapa de formação profissional por meio do Programa Novos Caminhos. A iniciativa é do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), em parceria com o Senac Pernambuco e a Construtora e Incorporadora DUE.

Os jovens atendidos são do Lar Nova Aurora, LARBEM, Aconchego, Acolher, Doce Lar, Reaviva e Lar do Aconchego. O objetivo é oferecer qualificação, desenvolvimento socioemocional e oportunidade de inserção no mercado de trabalho.

A segunda fase do programa começa com o curso de Etiqueta e Comportamento Social, no Auditório da Coordenadoria da Infância e Juventude, na Boa Vista. Em 14 de janeiro, será realizado o curso de Inteligência Emocional. A partir de 19 de janeiro, os adolescentes iniciam Informática Básica, e no dia 26 começa o curso de Atualização em Língua Portuguesa. As aulas são realizadas pela manhã, de segunda a sexta-feira, com quatro horas diárias.

Após essa etapa, os participantes ingressam no Programa de Aprendizagem de Qualificação Profissional, com contrato de 13 meses e bolsa-auxílio. A formação teórica será no Senac e a prática nos empreendimentos da DUE, nas áreas de Serviços Administrativos e Serviços de Vendas.

A juíza Laura Simões, da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, afirma que o programa busca garantir oportunidades reais de autonomia para jovens que tiveram direitos violados. "Estamos falando de adolescentes que, muitas vezes, tiveram seus direitos fundamentais violados. O Programa Novos Caminhos representa uma reparação histórica, uma oportunidade de romper com ciclos de exclusão e construir trajetórias de sucesso", explica.

Programa Novos Caminhos

O Programa Novos Caminhos é uma política nacional instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2024, por meio da Resolução nº 543, com foco na desinstitucionalização e no apoio a adolescentes acolhidos e egressos.

Em Pernambuco, o projeto conta com uma rede de parceiros, entre eles AAJUPE, UFPE, Instituto Aliança, Fecomércio-PE, Instituto JCPM, Secretarias estaduais, Alepe, MPPE, TRT6 e Senac. A DUE apoia financeiramente e oferece vagas para a prática profissional.

Ao final da primeira etapa, os adolescentes receberão quatro certificados de qualificação. O programa segue com a fase de aprendizagem, unindo formação técnica e experiência prática.