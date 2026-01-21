Caminhão perde freio, desce ladeira e mata criança de 4 anos em Paulista

A criança foi atropelada na noite desta terça-feira (20), na Rua das Dálias, no bairro de Jardim Paulista Baixo, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife

Criança de 4 anos é atropelada em Paulista (Reprodução/ Tv Guararapes)

Uma criança de 4 anos morreu após ser atropelada por um caminhão na noite de terça-feira (20), na Rua das Dálias, no bairro de Jardim Paulista Baixo, no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo moradores, a criança havia chegado ao local no caminhão, que estava sendo utilizado para a mudança da família, na Comunidade da Bolívia. Após ser estacionado para a retirada dos móveis, o caminhão perdeu o freio de mão, desceu a rua desgovernado e atropelou o menor.



Com o impacto, a vítima morreu antes da chegada do socorro. Testemunhas afirmaram que outras crianças brincavam na rua no momento do acidente e que o caminhão só parou após colidir com um veículo modelo Onix que estava estacionado.



O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro. Em nota, a Polícia Civil informou que ele, um homem de 42 anos, se apresentou à delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.



A equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionada por volta das 20h50, e duas viaturas de resgate foram enviadas.

Ao chegarem ao local, constataram que o óbito já havia sido confirmado. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também estiveram presentes, mas não houve necessidade de atendimento à vítima.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC), e em seguida, o corpo da criança foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).



O caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Plantão de Paulista. “As investigações seguem até o esclarecimento total do ocorrido”, destacou.

