Ciclistas são encontrados vivos após seis dias desaparecidos em trilha de SP
Quatro viaturas, um drone e um helicóptero Águia foram empregados no apoio às buscas
Publicado: 20/01/2026 às 16:29
Ciclistas foram encontrados nesta terça-feira (20) (Reprodução/Redes sociais )
Os dois ciclistas que desapareceram em Juquitiba após saírem para fazer uma trilha foram encontrados com vida nesta terça-feira, 20. Após seis dias de buscas, as equipes localizaram Gilberto Alves e o amigo Carlos Gomes Pereira em uma área de mata na Estrada do Jacuba.
Os dois se perderam na última quarta-feira, 14. A equipe dos bombeiros foi acionada na quinta-feira, 15, e iniciou imediatamente os trabalhos no local.
O último ponto de avistamento dos dois homens havia sido na Estrada da Pedra Lisa. As vítimas mandaram um áudio dizendo que estavam perdidos e que seguiriam o Rio São Lourencinho.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes ainda estão na área de mata para retirar os dois ciclistas. Eles devem contar com o apoio de uma aeronave.
Quatro viaturas, um drone e um helicóptero Águia foram empregados no apoio às buscas.