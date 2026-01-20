Mulher grávida de 7 meses morre após sofrer acidente de moto em Caruaru, no Agreste

O acidente com a mulher grávida aconteceu na noite deste domingo (18), na Vila Peladas, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

PCPE (Arquivo/DP)

Um acidente de trânsito, registrado na noite deste domingo (18), deixou uma mulher morta e o companheiro ferido na Vila Peladas, zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A vítima, identificada como Ismaelly Andreza, de 22 anos, estava grávida de sete meses.

Segundo a Polícia, a jovem estava na garupa de uma motocicleta conduzida por seu companheiro, identificado como Cleiton Alves, de 24 anos, quando perdeu o controle da direção e caíram do veículo. Com o impacto, Ismaelly não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o companheiro ficou ferido e foi socorrido para uma unidade hospitalar da região. A jovem deixa uma filha.

A área do acidente foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Caruaru. “As investigações foram iniciadas e estão em andamento com o objetivo de esclarecer todos os fatos”, completou a corporação.

