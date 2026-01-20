Homem põe fogo na casa da ex e fere uma pessoa em Jaboatão, no Grande Recife

O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (19), em uma residência no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo a homicídio consumado (Foto: PCPE/Divulgação)

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (19) após provocar incêndio em residência no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio, segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

De acordo com delegado Antônio de Campo, em entrevista à TV Guararapes, o suspeito teria se dirigido ao imóvel após um desentendimento envolvendo a ex-companheira, com quem manteve um relacionamento por cerca de 20 anos. A mulher já havia solicitado medida protetiva contra ele.

Após a discussão com a ex-companheira, o homem seguiu até um posto de combustíveis e, em seguida, retornou com um recipiente com material inflamável.

Segundo a Polícia, o suspeito teria espalhado o combustível em diferentes pontos da casa e ateado fogo. No momento do incêndio, apenas o primo do suposto namorado da mulher estaria no interior da residência.

O homem ficou encurralado, já que a residência não possui saída pelos fundos, e precisou atravessar as chamas para conseguir escapar. Ele sofreu queimaduras graves nas pernas e foi socorrido para uma unidade hospitalar.

Policiais militares do 6º Batalhão localizaram o suspeito pouco tempo depois na casa da mãe, onde ele foi preso. O homem apresentava um ferimento no rosto e alegou ter sido agredido durante a fuga.

O caso foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, no Recife. Após ser submetido a exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML), o suspeito permaneceu à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.

