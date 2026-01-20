Problema elétrico no Sistema Adutor do Pajeú deixa três municípios e dois distritos do Sertão sem água nesta terça (20)

Serra Talhada, Floresta e Calumbi, além dos distritos de Canaã (Triunfo) e Carqueja (Floresta), foram afetados com o problema e ficaram sem água no Sertão

Sistema Adutor do Pajeú (Reprodução/Governo Federal)

Moradores de cidades do Sertão de Pernambuco enfrentam interrupção no abastecimento de água nesta terça-feira (20) após a paralisação do Sistema Adutor do Pajeú. A suspensão foi comunicada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Segundo a companhia, o sistema precisou ser desligado devido a uma interrupção no fornecimento de energia elétrica, atribuída à concessionária responsável.

Com a falha, ficaram temporariamente sem água os municípios de Serra Talhada, Floresta e Calumbi, além dos distritos de Canaã, no município de Triunfo, e Carqueja, em Floresta.

Ainda de acordo com a Compesa, a previsão informada é de que a energia seja restabelecida no início da tarde. Após a normalização, o Sistema Adutor do Pajeú será religado e o fornecimento de água retornará de forma gradual, conforme o cronograma de distribuição de cada localidade.

A Compesa orienta a população das áreas afetadas a economizar água até que o abastecimento esteja completamente regularizado.

Confira a nota

A Compesa informa que o Sistema Adutor do Pajeú encontra-se fora de operação em virtude da interrupção no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária.

Tendo em vista essa situação, as cidades de Serra Talhada, Floresta, Calumbi e os distritos de Canaã (Triunfo) e Carqueja (Floresta) estão com o fornecimento de água suspenso.

A previsão de restabelecimento da energia informada pela concessionária é para o início da tarde de hoje (20). O abastecimento será retomado, de forma gradual, de acordo com o calendário de cada localidade.

