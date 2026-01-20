Defensoria Pública de Pernambuco abre seleção simplificada para contratação temporária

Seleção simplificada da Defensoria Pública prevê contratação imediata para 9 vagas, além de cadastro reserva

A decisão judicial foi obtida pela Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE) na última quinta-feira (11) (Foto: Divulgação/DPPE)

Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE) publicou o edital da Seleção Pública Simplificada para a contratação temporária de profissionais que irão atuar no Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM).

A iniciativa, publicada na edição extra do Diário Oficial da Instituição, ocorre em razão da prorrogação do projeto e visa ampliar a equipe multidisciplinar responsável pelo acolhimento e atendimento de mulheres em situação de violência.

Ao todo, estão previstas 9 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. As candidatas poderão se inscrever para os cargos de psicóloga, assistente social e pedagoga, todos com carga horária de 30 horas semanais.

As profissionais selecionadas irão atuar no acolhimento e acompanhamento de mulheres vítimas de violência doméstica, sexual, obstétrica, institucional e virtual, fortalecendo a rede de proteção e a garantia de direitos no âmbito da Defensoria Pública.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise curricular e entrevista presencial, ambas de caráter classificatório e eliminatório.

A contratação terá duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogada conforme a necessidade da administração pública.

A seleção observa ainda a política de ações afirmativas, com reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas, além da previsão legal de preferência para candidatas do sexo feminino, conforme a Lei Maria da Penha.

Todas as informações sobre requisitos, atribuições, remuneração, cronograma e critérios de seleção estarão disponíveis no edital, que poderá ser acessado no site da DPPE.